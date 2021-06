전남 모든 학생, 15개월 만에 전면 등교수업

장석웅 교육감 “교육과정 정상화 ·학습결손 해소 디딤돌 되길”

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남 도내 모든 학교가 15개월 만에 전면 등교수업을 시작했다.

7일 전남도교육청에 따르면, 이날 도내 822개 초·중·고 가운데 일부 학교(11개교)를 제외한 모든 학교(98.7%) 20만여 명의 학생들이 전면등교에 나섰다.

지난주는 전체 학교의 88%(725교)가 등교수업을 했고, 방역과 밀집도 완화 조치를 통해 나머지 학교까지 확대한 것이다.

도교육청은 전남의 코로나19 상황이 비교적 안정세에 접어들고, 등교 제한 장기화에 따른 학습결손 및 학습격차, 심리·정서 문제를 해소하기 위해 등교 확대를 더 늦출 수 없다는 판단 아래 전면등교를 결정했다.

전남은 인구 10만 명당 코로나19 확진자 비율이 0.064%로 전국 최저 수준이고, 지난 3월 이후 전체 학생·교직원 24만 명 중 확진자 비율 역시 0.02%로 전국에서 가장 낮다. 학교 내 감염도 단 3명에 그쳤다.

장석웅 교육감은 이날 무안 남악초등학교를 방문해 전면등교에 나선 학생들을 맞았다.

전교생 1100명인 남악초교는 그동안 3분의 2 등교를 유지했으나, 이날부터 전체 학생 등교로 전환했다.

남악초는 밀집도 완화를 위해 학년별 등교 시간을 10분 간격으로 조정했고, 교실 출입구도 기존 3개에서 6개로 늘리는 등 코로나19 감염을 위한 밀집도 완화 조치를 했다.

특히 급식을 통한 감염을 차단하기 위해 배식 시간 차등 적용, 급식실 칸막이 설치, 식사 중 대화 금지 등 철저한 방역 대책을 세웠다.

장 교육감은 “최근 전남의 코로나19 상황은 전국에서 가장 안정적으로 관리되고 있다”며 “특히 교내 감염이 단 3건에 그치는 등 학교가 오히려 가장 안전한 공간이라는 판단에 따라 전면등교를 결정했다”고 밝혔다.

이어 “전면 등교를 계기로 학습결손, 학습격차, 심리·정서 문제를 해소하고 소중한 일상을 회복하는 큰 디딤돌이 마련되길 바란다”며 “전남의 전면등교가 2학기 전국 전면등교 및 교육과정 정상화, 나아가 일상 회복으로 가는 시금석이 되기를 기대한다”고 덧붙였다.

전남도교육청은 전면등교 확대에 대비해 19억원의 예산을 확보해 보건용 마스크 등 방역물품을 추가 배포하고, 학교 내 방역봉사자를 1학기 2203명에 이어 2학기에도 3300명을 확보해 지속해서 활용할 계획이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr