[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군어린이집연합회는 7일 함양산삼항노화엑스포의 성공적인 개최를 기원하며 전 기간 입장권 120매를 구매했다고 밝혔다.

이날 이우정 회장은 “전 군민의 염원인 엑스포의 성공개최를 위해 어린이집 연합회에서도 보탬이 되고자 전체 보육 교직원들이 전 기간 입장권을 구매해 엑스포 기간 민간 홍보대사 역할을 하기로 뜻을 모았다”고 전했다.

이에 서춘수 군수는 “인구 감소와 코로나19의 영향으로 인한 입학 취소 등 재원 아동의 감소로 경제적 어려움을 겪고 있음에도 함양군 발전을 위해 입장권을 사 주신 어린이집 연합회에 감사드린다”며 “성공적인 엑스포 개최를 통해 우리 미래 세대인 아이들이 더 살기 좋은 함양군을 만들겠다”고 말했다.

