합천군, 코로나19 예방접종 완료자 인증 이벤트 실시

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 보건소 치매안심센터는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 예방접종 완료자를 대상으로 오는 11일부터 인증 이벤트를 실시한다고 7일 밝혔다.

코로나19 예방접종 완료자 인증 이벤트는 치매안심센터에서 운영하는 쉼터, 인지강화교실, 예방 교실 프로그램 참여자 50명과 코로나19 백신 2회 접종 완료자 중 선착순 50명을 대상으로 오는 11일에서 7월2일까지 매주 금요일 오후 1시에서 5시까지 진행될 예정이다.

코로나19 예방접종 완료자 일상 회복 지원을 위해 인증 이벤트 대상자에게 치매 선별검사 시행, 치매 예방 교육 및 상담, 치매 알림이 책자 및 홍보 물품 제공, 합천군 무지개 풍선아트 자원봉사센터에서 제공한 풍선아트 포토존에서 기념 촬영을 해 1부는 증정, 1부는 치매안심센터 가족 카페에 전시할 예정이다.

이번 이벤트로 치매안심센터 홍보 및 치매에 대한 부정적 인식 개선과 더불어 코로나19 백신 예방접종 홍보를 통한 예방 접종률 향상을 기대하고 있다.

이미경 보건소장은 “이번 인증 이벤트를 통해 치매 인식개선을 위해 최선을 다할 것이며 더불어 코로나19 예방접종 홍보를 통한 예방 접종률 향상으로 군민의 건강을 증진하고 다양한 치매인지 재활프로그램을 해 치매 환자의 사회적 고립감 및 우울증 해소를 위해 노력하겠다”고 말했다.

