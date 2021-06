[포토]김선갑 광진구청장 아차산 일대서 외래식물 제거 활동 펼쳐

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 제26회 세계 환경의 날을 맞아 4일 아차산 일대에서 환경의 날 기념행사를 개최했다.

이번 행사는 환경 보호를 위한 구민과 지역사회의 관심을 제고, 환경보전의 의미를 되새기기 위해 마련됐다.

이 날 행사는 김선갑 광진구청장과 광진에코리더봉사단, 환경통신원회광진지회 등 지역 내 환경단체가 참석한 가운데 먼저 환경을 위해 애쓴 유공자 4인에 대한 표창 수여식이 진행됐다.

이어서 참석자들은 지난 4월 진행한 환경사랑 그림 대회 수상작을 관람한 후 아차산 일대를 돌며 외래식물을 제거하고 환경정화 활동을 펼쳤다.

또 아차산을 찾은 주민들을 대상으로 탄소 배출 줄이기에 동참할 수 있도록 탄소중립 실천 캠페인과 에코마일리지 등을 홍보했다.

김선갑 구청장은 “작은 실천들이 모이면 지구를 살리는 큰 힘이 될 수 있다”며 “구민 모두가 환경보호 리더가 되어 다음 세대도 안심하고 살아갈 수 있는 깨끗한 환경 조성에 힘을 보태주시길 바란다”고 말했다.

한편, 구는 구민들이 환경 보전 의식을 함양하고 실천할 수 있도록 매년 환경의 날 기념 행사와 환경 그림·글 짓기 대회 등을 개최하고 있다.

또 지난 4월에는 비와이엔블랙야크와 투명 페트병 재활용을 위한 업무협약을 체결, 지역에서 수거된 투명 페트병이 재생섬유로 생산되는 자원순환체계를 마련한 바 있다.

