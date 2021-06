[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 서울 중구 통합별관 건축공사 현장에서 코로나19 확진자가 무더기로 나와 공사 현장을 폐쇄하고 방역 중이라고 4일 밝혔다.

한은에 따르면 지금까지 현장에서 일하던 계룡건설 하청·하도급 업체 직원 23명이 확진 판정을 받았다.

지난 1일 계룡건설 하청업체 직원 1명이 발열 증상으로 코로나19 검사를 받은 뒤 3일 오전 확진자로 확인되자, 한은은 공사를 중단하고 현장 근무 또는 방문자 모두를 대상으로 코로나19 검사를 진행했다. 한은 관계자는 "이날 오후 6시 현재까지 22명이 추가로 확진 판정을 받았다"고 밝혔다.

한은은 현재 중구 옛 별관을 허물고 새로 지어 본관과 연결하는 공사를 진행하고 있다. 2019년 12월5일 서울 남대문로 통합별관 신축공사를 착수해 오는 2022년 3월23일 완공을 목표로 하고 있다.

