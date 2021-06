日 현지 교수 "올림픽 독도 표기, 노골적 정치 퍼포먼스…IOC와 이해관계 있어"

"IOC, 올림픽 정신 위배…日과 거래한 자금으로 이해관계 갖고 있어"

"日, 정권의 지지기반 약해질 때 마다 이런 수법"

"日 젊은이들, 욱일기 무슨 의미인지 몰라"

[아시아경제 강주희 기자] 일본 도쿄올림픽조직위원회가 올림픽 홈페이지에 독도를 자국 영토처럼 표기해 논란이 일고 있는 것 관련, 현지 한 대학 교수는 "일본이 올림픽을 정치적 목적으로 이용하고 있다"고 분석했다.

이영채 게이센여학원대 교수는 4일 TBS 라디오 '명랑시사 이승원입니다'와 인터뷰에서 "원래 일본은 도쿄올림픽을 기획했을 때부터 욱일기를 대회에 지참하도록 허용한다거나, 지도에 독도를 일본 땅으로 표기하는 등 국가주의적이고 국수적인 올림픽을 목적으로 했다"며 이같이 말했다.

이 교수는 일본이 한국의 반발을 예상하면서도 독도 표기를 유지하고 있는 이유에 대해 "현재 일본 내 도쿄 올림픽에 대한 국민의 지지율이 급락하고 있는 것을 혐한으로 몰아 지지 세력을 결집하고 올림픽도 지켜내려는 정치적 목적"이라고 분석했다.

이어 "한국을 자극함으로써 독도를 국제적으로 정치화하려는 이중적인 포석도 있다"라며 "특히 일본은 정권의 지지기반이 가장 약해질 때 혐한 정책을 그렇게 활용해왔다"고 설명했다.

일본 골프 대표팀이 욱일기를 연상시키는 유니폼을 공개해 논란이 된 것을 두고는 "욱일기는 전전((戰前)에 일본 해군과 육군의 상징이었는데, 이를 유니폼에 넣음으로써 잊혀가는 욱일기의 의미를 되새기려는 정치적인 퍼포먼스를 보이고 있다"라며 "아주 노골적인 퍼포먼스이고, 상징적인 정치 행위라고 봐야 할 것 같다"고 했다.

일본 젊은 세대의 욱일기 관련 인식에 대해선 "(욱일기에 대한) 역사 교육을 거의 하지 않고 있어서 욱일기가 어떻게 사용됐는지, 아시아의 식민지 국가에서 어떻게 비치는지 잘 모르고 있다"고 전했다.

이 교수는 국제올림픽위원회(IOC)가 지난 2018년 평창동계올림픽 당시에는 한반도기에서 독도를 빼라고 했다가, 이번에는 어떤 조치도 하지 않는 것에 대해 "IOC가 올림픽 정신을 위배하고 있다. 강력하게 외교적으로 항의해야 한다"고 주장했다.

그는 "IOC는 일본이 올림픽을 강행해주길 바라고 있다. 일본 입장을 지지해주는 정치적 의도가 있다고 봐야 한다"라며 "실제 도쿄올림픽 개최 과정에서 IOC에 거대한 로비자금을 사용했다는 것이 알려졌고, 이것으로 준비위원장이 사임을 했다. 일본이 거래한 자금으로 현재 IOC와 상호 이해관계를 갖고 있다고 봐야 한다"고 분석했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr