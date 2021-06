김희겸 재난안전관리본부장, '여름 재난 대비 점검' 구리시 방문

수택지구 우수 저류시설·왕숙천 둔치주차장 현장 점검

[아시아경제 라영철 기자] 김희겸 행정안전부 재난안전관리본부장을 비롯한 관계자들이 여름철 재난 대비 현장 점검을 위해 4일 구리시를 방문했다.

김희겸 본부장은 구리 수택지구 우수 저류시설과 왕숙천 둔치 주차장을 현장 점검하고 사업 현황 청취와 관계자들을 격려했다.

수택지구 우수 저류시설은 구리초등학교 주변 상습 침수 지역 피해 방지를 위해 행정안전부 우수 저류시설 설치사업 신규 대상지에 선정돼 총사업비 299억 원 중 국비 약 150억 원을 지원받아 2018년 8월 완공했다.

한편, 시는 지난 5월 3일부터 6월 11일까지 여름철 집중호우 대비 하수도시설 자체점검반을 구성해 ▲하수박스 관통 시설물·토사 퇴적 여부 ▲균열·누수 등 훼손 여부 ▲펌프 작동상태 확인 ▲맨홀 및 빗물받이 파손 상태 등을 중점 점검한 바 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr