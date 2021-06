개인이 건강관리하면 인센티브…건강생활실천지원금제 시범사업 내달 시작

[아시아경제 서소정 기자] 개인의 자가 건강관리 동기를 부여하기 위해 건강생활 실천과 결과에 따라 인센티브를 주는 '건강생활실천지원금제' 시범사업이 내달 시작된다.

보건복지부는 4일 오후 건강보험 최고의결기구인 건강보험정책심의위원회(건정심) 회의를 열고 이런 내용을 담은 '건강생활 실천지원금제' 시범사업 등을 논의했다.

'건강생활실천지원금제' 시범사업은 전국 24개 지역에서 자발적 신청자를 대상으로 올해 7월부터 실시될 예정이다.

'건강위험요인이 있는 건강보험 가입자(피부양자 포함)' 또는 '일차의료 만성질환관리 시범사업'에 참여하고 있는 만성질환자가 신청할 수 있다.

전국 24개 지역은 건강지표, 건강수명, 건강생활실천율 등을 반영하고 대도시·도시·군 단위로 구분해 골고루 포함되도록 했다.

참여자의 건강생활실천 노력과 건강개선 정도를 평가하고, 결과에 따라 참여자 1인당 연간 최대 5∼6만원 가량의 인센티브를 지급할 예정이다.

복지부는 "이번 시범사업은 국민 개개인 스스로의 건강행동 실천과 자가 건강관리를 지원하는 제도로 만성질환 등 예방관리를 통해 불필요한 의료이용 억제와 의료비 지출 감소를 확인할 수 있을 것으로 예상한다"고 말했다.

이날 건정심에서는 일부 의약품에 건강보험을 적용해 환자 부담을 줄이는 방안이 논의됐다.

균혈증 치료제(항생제)인 펜토신주, 답토신주, 보령답토마이신주, 답토주(각 350㎎·500㎎)와 야간 혈색소뇨증 치료제인 울토미리스주 등을 비롯한 총 6개 의약품에 건강보험이 적용된다.

