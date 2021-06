정부, 첨단재생의료 지원에 790억원 투입한다

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 세포·유전자·조직 등을 이용하는 첨단 재생의료기술과 바이오의약품 개발을 지원하기 위해 올해 790억원을 투입한다.

정부는 4일 권덕철 보건복지부 장관 주재로 제2차 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 정책심의위원회를 열고 이 같은 내용의 '2021년 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 시행계획'을 심의했다.

이 시행계획은 지난 1월 발표된 제1차 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 기본계획(2021∼2025년)의 총 46개 정책과제에 대한 부처별 연차 세부 이행계획을 담고 있다.

정부는 올해 첨단 의료 기술개발 지원에 790억원을 투입하고, 첨단바이오의약품 범용 생산시스템 기술개발 사업과 K-바이오 랩 허브 등 대규모 국책사업을 함께 추진해 향후 5년간 1000억원 이상을 추가 지원하기로 했다.

부처별 주요 사업으로 보건복지부는 안전관리규정 제정 및 재생의료 임상연구정보시스템 구축·운영 등 첨단재생바이오 안전관리체계를 올해 내 완비한다.

또 올해 말까지 재생의료 실시기관 신청 대상을 종합병원으로 확대하고, 희귀·난치질환 치료에 필요한 임상연구비를 지원한다.

식품의약품안전처는 첨단바이오의약품 규제과학 연구개발(R&D) 지원체계를 구축하고, 안전성·유효성이 확보된 임상연구 결과를 바탕으로 의약품을 개발할 때는 신속처리 대상에 포함되도록 관련 법의 개정을 추진한다.

과학기술정보통신부는 복지부와 함께 7월부터 10년간 6000억원 규모의 범부처재생의료기술개발사업을 추진하고, 재생의료 분야 소재·부품·장비 중 '미래선도품목'으로 발굴된 인체 이식용 지지체와 인공장기 생체 소재를 중점 지원한다.

산업통상자원부는 첨단바이오의약품 범용 생산시스템 기술개발 사업을 추진하고, 바이오 전문인력 양성을 위해 2025년까지 619억원을 투입한다.

중소벤처기업부는 바이오 분야 유니콘 기업 육성에 특화된 K-바이오 랩허브를 구축해 연구장비·시설을 지원한다.

