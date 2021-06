횡성군청 볼링 실업팀 하누스, 여자 일반부 5인조·개인종합 우승

양수진, 4개 부문 총점 3649점‥ 개인 종합 금메달

[아시아경제 라영철 기자] 강원 횡성군청 볼링 실업팀 하누스가 3일 구미복합스포츠센터에서 열린 제39회 대한볼링협회장배 전국 남녀 종별선수권대회 여자 일반부 5인조와 개인종합 부문에서 우승했다.

하누스는 5인조 경기에서(황연주·양수진·최애림·김연우·정미경·이송원) 에버리지 233점의 우수한 성적을 거두며 부산 남구청과 구미시청을 제치고 우승을 차지했다.

특히 양수진 선수는 4개 부문에서 총첨 3649점, 에버리지 228.1점을 기록, 개인종합 부문에서 금메달을 목에 걸었다.

2016년 창단한 횡성군청 여자실업볼링팀 하누스는 2020년 대통령기 전국 볼링대회 개인전 1위와 슈퍼 볼링2020 3위, 여자팀 최고 인기선수상, 최고인기팀상, 퍼펙트상을 수상하며 실력과 인기를 인정받았다.

최근 열린 국가대표 선발전에서도 3명의 국가대표(상비군 포함)를 배출하는 쾌거를 이뤘다.

장신상 횡성군수는 "하누스 창단 이래 처음으로 5인조 단체전에서 금메달을 차지해 노력해준 선수들과 열심히 지도해 준 김희순 감독에게 진심 어린 축하와 함께 감사 인사를 전한다"면서 "앞으로도 더 좋은 성적을 낼 수 있도록 횡성군에서도 하누스를 적극 지원하고 응원하겠다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr