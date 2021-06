여군 숙소 무단침입해 불법 촬영한 공군 하사 구속

[아시아경제 박선미 기자] 여군 숙소에 침입해 속옷이나 신체를 불법 촬영한 혐의를 받고 있는 공군 제19전투비행단 소속 부사관이 4일 구속됐다.

군 관계자에 따르면 공군본부 중앙수사대는 이날 오후 8시 30분께 제19전투비행단 군사경찰 소속 A하사에 대한 구속영장을 발부받아 계룡대 근무지원단 군사경찰대대 미결수용실에 즉각 수감했다.

A 하사는 지난해부터 야외 활동 중인 여군들의 특정 신체 부위를 촬영했고, 몰래 숙소에 들어가 속옷 등을 촬영한 혐의를 받고 있다. A 하사는 지난달 초 여군 숙소에 침입하다가 발각돼 현행범으로 적발됐다.

이 부대의 군사경찰이 A 하사의 USB와 휴대전화를 포렌식 한 결과 다량의 불법 촬영물이 발견됐으며, 특히 USB에는 피해 여군들 이름이 붙은 폴더에 촬영물이 정리돼 있었던 것으로 알려졌다. USB에는 피해 여군들 이름이 붙은 폴더에 촬영물이 정리돼 있었고 피해자도 여군과 민간인 등 10여명에 달하는 것으로 전해졌다.

