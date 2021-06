60~74세 고령층 높은 사전예약률에 백신 부족 우려…일부는 내달 접종 가능성

정은경 "최소잔여형주사기 활용해 고령층 사용되도록 모니터링"

[아시아경제 서소정 기자] 60~74세 고령층의 코로나19 백신 사전예약률이 80.6%로 높게 나타나면서 이들 중 일부는 당초 예약일보다 늦은 7월에 접종이 이뤄질 전망이다.

정은경 질병관리청장은 4일 코로나19 정례브리핑에서 "사전예약률이 예상보다 높아서 접종 상황에 따라서는 일부 대상자의 일정 조정이 필요한 상황이 발생할 수 있을 것으로 보고 있다"고 밝혔다.

정 청장은 "저희는 예약에 참여해주셔서 굉장히 감사하고 좋은 상황이라고 판단하고 있다"며 "최소잔여형주사기(LDS)를 적극 사용하고 잔여백신들이 고령층에 집중적으로 사용될 수 있도록 조정하면서 모니터링하도록 하겠다"고 설명했다.

코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 이날부터 오는 19일까지 아스트라제네카 백신을 맞게 되는 사전 예약자는 총 552만명이다. 하지만 이날 현재 아스트라제네카 백신 재고와 도입 예정 물량은 501만회분으로 예약 인원보다 51만회분 적다.

백신 폐기량을 최소화하는 LDS를 이용해 접종자를 10% 가량 늘린다면 551만회분 접종이 가능하지만 그래도 예약 인원을 다 충족하지는 못한다. 또 일반 접종 대기자들이 하루에 잔여백신을 접종한다면 일부 60세 이상 고령층 접종일이 내달로 연기될 수밖에 없다.

이에 대해 정 청장은 "예약이 됐지만 접종이 불가피하게 조정이 돼야 한다면 예약하신 대상자들은 7월 초에 신속하게 예방접종을 받을 수 있도록 철저하게 관리를 하도록 하겠다"고 답했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr