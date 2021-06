미국 노동부는 5월 비농업 일자리가 55만9000개 증가했다고 4일(현지시간) 밝혔다.

미국의 일자리 수는 올해 들어 5개월 연속 증가세를 이어갔다.

하지만 지난달 수치는 다우존스가 집계한 전문가 전망치 67만1000개에는 미치지 못했다.

실업률은 전월 6.1%에서 5.8%로 0.3%포인트 하락했다.

