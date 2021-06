영국이 만 12~15세 청소년에게도 화이자 코로나19 백신을 접종하기로 했다.

4일(현지시간) BBC 등 현지 언론에 따르면 영국은 만 12~15세 청소년 대상 화이자 코로나19 백신 접종을 승인했다.

영국 의약품건강관리제품규제청(MHRA)은 미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발한 백신을 12∼15세에게 접종해서 얻는 이득이 위험보다 크다는 결론을 내린 것으로 알려졌다.

MHRA는 안전성과 효과를 "철저히 검토해서" 결정을 내렸다고 말했다.

백신 접종은 영국 백신 접종 및 면역 공동위원회(JCVI)가 검토 후 권고하면 이에 따르게 된다.

영국의 경우 지난해 12월 16∼17세에 대한 화이자 백신 접종 승인이 났지만 JCVI는 이 연령대는 필요한 경우만 접종하라는 권고를 내놨다.

미국과 캐나다는 12∼15세 청소년에게도 백신을 접종하고 있다.

