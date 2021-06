80대 노인을 개 앞에서 고개 숙여 사과하게 한 견주…강형욱, 공개 저격

[아시아경제 강주희 기자] 공원 벤치에 반려견을 앉힌 것을 지적한 80대 환경지킴이가 견주의 민원을 받고 사과한 일과 관련, 동물훈련사 강형욱은 "개를 벤치에 올려선 안 된다"며 견주의 행동을 비판했다.

강형욱은 4일 자신의 인스타그램에 관련 기사를 공유한 뒤 "보듬(강형욱이 운영하는 훈련소)에서는 반려견을 의자에 올려두는 행동을 못 하게 하고 있다"라며 "모든 행동을 다 허용하실 줄 알지만 그렇지 않다"고 말했다.

보도에 따르면, 앞서 경기 양주의 한 공원에서 환경지킴이로 일하던 A씨는 대형견 두 마리가 공원 벤치를 더럽히자 이를 견주에게 지적했다. 당시 견주는 입마개를 씌우지 않은 시바견과 아키다견 종으로 알려진 대형견 2마리와 나란히 앉아 있었다.

이에 A씨는 "개의 입마개를 왜 안 했느냐", "벤치는 사람이 앉는 곳인데 개들의 발에 진흙이 묻어있으니 잘 닦아달라"고 견주에게 요청했다. A씨는 공원 일대 환경정화 등을 담당하는 노인공공근로자였다.

그러나 견주는 양주시청에 "노인들 교육을 똑바로 시켜라", "노인들의 근무태도가 좋지 않다"며 민원을 넣었고, 시는 노인봉사단을 관리하는 위탁기관에 연락해 견주에게 사과할 것을 권고했다. 결국 A씨는 다시 공원으로 나가 견주에게 정식으로 사과한 것으로 알려졌다.

이에 대해 강형욱은 견주의 행동이 부적절했다고 비판했다. 그는 "우린 예의 있는 보호자를 좋아하고 예의를 가르치려는 보호자의 반려견을 좋아한다"라며 "사람들이 같이 쓰는 의자에 반려견을 올리는 행동은 반려견을 사랑하는 행동이 아니다. 그건 집에서나 하는 행동"이라고 지적했다.

이어 "공공장소에서 또는 반려견이 허용된 장소에서 내 개를 의자에 올리지 말라. 절대 반려견을 아끼는 것이 아니다"라며 "할머님 죄송합니다"라고 덧붙였다.

