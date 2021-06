테라사이클-빙그레, 요플레 용기 업사이클링한 가드닝 키트 출시

요플레 가드닝 키트, 네이버 해피빈 크라우드 펀딩 통해 판매돼 수익금 전액 환경재단 기부

글로벌 재활용 컨설팅 전문기업 테라사이클이 빙그레와 요플레 용기를 업사이클링한 ‘요플레 가드닝 키트’를 출시한다고 밝혔다.

이번 ‘요플레 가드닝 키트’는 테라사이클과 빙그레의 ‘Let’s Bloom the Earth’ 캠페인 활동의 일환으로 제작됐다. 기후위기의 심각성을 알리고, 꽃과 과일을 지키고자 마련된 이번 캠페인은 요플레 제로 웨이스트 패키지를 통해 소비자들의 호응을 이끌어냈다. 소비자들의 자발적 참여를 통해 모인 요플레 용기는 테라사이클의 재활용 플랫폼을 거쳐 업사이클링 화분, 모종삽, 네임택으로 재탄생됐다.

요플레 가드닝 키트는 요플레가 먹는 즐거움에서 끝나지 않고 우리 꽃과 과일을 키우는 즐거움까지 준다는 의미를 담았다. 가정에서도 누구나 쉽고 재미있게 가드닝을 할 수 있도록 키트에는 재활용 원료로 제작한 화분, 모종삽, 네임택 3종과 함께 씨앗, 배양토 등 총 5개 품목으로 구성됐다. 업사이클링 화분의 경우 실제 요플레 용기와 동일한 형태이지만 크기가 2.5배 확대된 디자인으로 재미를 더한다. 이번 가드닝 키트의 컨셉 기획 및 디자인은 자원순환의 가치에 공감한 국내 아티스트 그룹 ‘스튜디오 콘크리트’가 함께 했다.

자원순환의 가치와 실용성, 재미를 모두 담은 요플레 가드닝 키트는 4일부터 24일까지 네이버 해피빈 크라우드 펀딩을 통해 판매된다. 펀딩 수익금은 100% 환경재단에 기부되어 탄소 감축과 자원순환 활동을 위해 사용될 예정이다.

테라사이클 코리아 신채경 팀장은 “이번 요플레 가드닝 키트는 가정에서 아이들과 함께 가드닝을 즐기며 우리의 꽃과 과일의 소중함을 전하고, 기후 위기에 대해 알릴 수 있는 놀이를 통한 교육 활동이 될 수 있기를 바라는 마음으로 준비했다”며 테라사이클과 빙그레는 매년 피어날 우리의 꽃과 과일을 지키기 위해 자원순환 문화 확산에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편, 테라사이클과 빙그레는 지난 해 ‘분바스틱 캠페인’을 시작으로 친환경 캠페인을 지속하고 있다. 작년 바나나맛우유와 함께 올바른 분리배출을 돕는 ‘분바스틱 캠페인’에 이어 올해는 요플레와 함께 기후 위기의 심각성을 알리고 자원순환을 통한 온실가스 감축을 위해‘Let’s Bloom the Earth’ 캠페인을 진행하는 등 탄소중립 실천을 위해 노력하고 있다.

