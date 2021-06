한국분석시험연구원 한국암분석센터 항암, 항염 제품 개발 컨설팅 진행

한국분석시험연구원(KATR, 대표 김주환)은 최근 항암, 항균 시험에 대한 더욱 집중적인 분석 서비스를 시행하고, 기업 또는 개인의 항암, 항염 제품에 대한 컨설팅과 분석이 활발하게 진행되고 있다고 밝혔다.

KATR에서는 지난 2018년 항암, 항염 항목의 분석센터를 새롭게 설립함으로써 항암과 항염의 효능 유효 시험을 연구할 수 있게 됐다. 그 후로 항암, 항염의 효과에 대한 입증 시험 및 성적서 발행 업무를 진행하고 있다.

한국암분석센터에서 실시하는 항염시험 항목으로는 세포독성시험(MTT assay, WST-1 assay, CCK-8 assay), 산화적 손상 정도를 측정하는 염증반응검사(NO assay, SOD-like activity), 특정 cytokine의 발현을 확인하기 위해 mRNA 발현을 측정하는 Real-Time PCR과 단백질 발현을 확인하는 Western blot이 있다.

항암시험 항목으로는 24시간 단위로 약물을 처리하여 암세포의 증식 여부를 확인하는 암세포증식억제시험, 암세포의 약물 반응을 확인하기 위한 Real-Time PCR, Western blot이 있다.

KATR은 "항암, 항염제 개발에 전력을 다하는 기업과 개인에게 연구 컨설팅을 제공하여 뛰어난 효능의 제품을 개발하는데 도움이 될 수 있도록 아낌없는 지원을 약속한다"고 전했다.

한국암분석센터에서 진행하는 항암, 항염 시험은 한국분석시험연구원(KATR) 홈페이지를 통해 시험신청 할 수 있다. KATR은 항암, 항균 시험 외에도 미세플라스틱, 항균, 항곰팡이, 균검출, 항산화, 피부저자극, 항암, 항염, 세포시험, 동물대체시험 등 과 같은 시험을 진행하고 있다.

