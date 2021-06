전 직원 대상 유급휴가 2일 지급하여 백신 접종 독려

국내 대표 MCN기업인 트레져헌터가 임직원을 대상으로 ‘코로나19 백신 접종 유급휴가’를 시행한다고 4일 밝혔다.

백신 접종 독려와 직원들의 건강관리를 위해 도입한 이번 유급휴가는 접종 당일과 다음날, 개인 연차 소진 없이 총 2일을 지급하여 충분한 휴식을 보장한다는 방침이다.

트레져헌터 관계자는 “백신 휴가 도입을 통해 접종률을 높이고 안전한 근무 환경을 조성하고자 한다.”면서 “직장 내에서는 물론 당사와 접점이 있는 다양한 파트너들을 대상으로 전염을 예방하고 코로나19 극복에 기여할 수 있기를 기대한다”고 도입 취지를 밝혔다.

한편 트레져헌터는 뉴미디어 콘텐츠 분야 사업을 영위하며 코로나19 전염 예방을 위해 사회적 거리두기 등 방역지침을 준수하고 재택근무와 유연근무제를 앞서 도입해 시행한 바 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr