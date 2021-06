여심을 저격한 아파트… ‘두산위브더제니스 양산’ 눈길

- 여성들의 경제활동 참여 비중 높아지며 분양시장의 큰손으로 부상

- 다양한 테마공원 및 커뮤니티시설, 평면 등 특화 시켜 여심 자극

여성들이 분양시장의 큰 손으로 빠르게 부상하고 있다. 여성들의 경제활동 참여 비중이 높아 지면서 사회적·경제적 영향력도 커졌기 때문으로 풀이된다.

통계청(KOSIS)에 따르면 2010년 여성 경제활동 참가율은 평균 49.6% 수준에 머물렀다. 매년 상승세를 이어나가며 2019년 당시 53.5%까지 치솟았다. 2020년엔 코로나19바이러스가 전국적으로 확산되면서 경제활동 참여비중(52.8%)이 다소 주춤해졌으나 올해 4월 평균 53.4%로 코로나19사태 이전 수준으로 거의 회복됐다.

여성들의 분양시장 관심도 높아져만 가고 있다. 여성들은 가족을 위해 상대적으로 집에서 많은 시간을 보내야 하기 때문이다. 곧, 그녀들은 자신의 니즈가 분양시장에도 반영되기를 원한다.

자녀가 있는 집이라면 쾌적한 주거환경을 유지하기 위해 채광성 및 통풍성을 중요하게 생각하는 경우가 많다. 또, 주부들은 요리 냄새 제거에 유리한 맞통풍 구조를 선호한다거나 아이들만의 놀이방을 마련하기 위해 알파룸을 요구하기도 한다.

이에 따라, 건설사들은 여성들의 니즈를 파악하고 최대한 이를 반영하기 위해 노력하고 있다. 여성들이 경제력까지 갖춘데다가 분양시장의 기준까지 제시하면서 건설사 입장에서도 여심을 잡아야만 분양성을 담보할 수 있기 때문이다.

이 가운데, 여심을 사로잡는 아파트가 최근 등장해 화제다. 두산건설이 경남 양산시 상북면 석계리 57-1번지 일원에 짓는 ‘두산위브더제니스 양산’이 그 주인공이다. 이 아파트는 총 10개 동, 지하 2층~최고 30층 규모로 건립되며 아파트 1,368가구(전용 59㎡, 84㎡)가 공급된다.

이 아파트는 멀리 나가지 않고도 가족들과 휴식 및 여가활동을 즐길 수 있도록 조경 및 커뮤니티시설이 설계 됐다. 두산건설은 넓은 대지면적(약 5만3625㎡)을 활용해 넓은 광장 및 각종 테마공원(정원)등을 꾸며 입주민들의 쉼터로 제공할 방침이다. 이 곳에는 복숭아꽃과 살구꽃, 진달래꽃 등이 어우러진 친환경 테마공원이 조성된다. 이 외에도 단지 내에 캠핑장과 야외 물놀이장, 야외 골프퍼팅연습장 등 입주민 편의시설도 설치할 계획이다.

입주민들이 아파트 밖으로 나가지 않고도 각종 편의를 제공받을 수 있도록 다양한 커뮤니티시설이 갖춰진다. 커뮤니티센터 내에는 휘트니스센터와 GX룸, 실내골프연습장, 샤워장 등을 설치해 심신을 단련시킬 수 있도록 했다. 이 외에도 맘스라운지, 키즈카페, 영화관람실, 카페테리아와 영어도서관, 독서실 등 차별화된 커뮤니티시설도 갖춰진다.

이뿐만 아니다. 두산건설은 종합식품기업인 아워홈과 손잡고 ‘프리미엄 식음료 서비스 라운지’를 단지 내에 설치할 계획이다. 입주민들은 굳이 외부로 나가지 않고도 ‘프리미엄 식음료 서비스 라운지’에서 양질이 식사와 디저트(간식)을 해결할 수 있게 된다.

두산건설은 평면설계에도 각별히 신경 썼다. 특히, 주력평형인 전용 59㎡A형과 전용 84㎡A형의 장점이 두드러진다.

전용 59㎡A형은 실속성과 쾌적성이 강점이다. 이 평면은 소형면적임에도 불구하고 판상형 4베이·3룸구조를 적용했다. 소형면적에서는 굉장히 보기 드문 구조다. 4베이 구조를 적용하므로 향후 거실과 침실 모두 채광성과 통풍성이 뛰어날 전망이다. 주방을 'ㄷ' 구조로 설계해 주부들의 이동동선을 최소화 시켰으며 넉넉한 수납공간을 제공한다. 또, 주방이 거실과 연결된 맞통풍구조로 설계된 만큼 환풍성도 뛰어나다. 안방에는 드레스룸을 설치해 4계절 의류보관이 수월하게 했다.

전용 84㎡A형도 판상형 4베이·3룸구조를 적용했다. 평면은 전용 59㎡A형과 큰 차이는 없지만 훨씬 실사용공간이 넓어졌다는 느낌을 실감할 수 있다. 보다 넓어진 면적만큼 훨씬 여유롭고 쾌적한 주거공간이 제공된다. 전용 84㎡A형에서 가장 돋보이는 곳은 주방 바로 옆에 설치된 알파룸이다. 이 곳은 서재나 컴퓨터실, 자녀놀이공간, 펜트리 등으로 입주민의 취향이나 성격에 따라 꾸며서 사용할 수 있다.

정당계약은 이 달 7일(월)부터 11일(금)까지 견본주택에서 진행된다. 견본주택은 양산시 물금읍 범어리 2715-20(남양산역 주변) 일대에 마련됐다.

