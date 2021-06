방송미디어 산업체 현장교육생·기업 모집

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부와 한국전파진흥협회는 방송미디어 전문인력 양성을 위해 '2021년도 방송미디어 산업체 현장교육' 지원사업에 참여할 산업체 및 교육생을 6월 7일부터 7월 16일까지 모집한다고 4일 밝혔다.

이 사업은 방송미디어 콘텐츠 제작자를 꿈꾸는 예비 방송인에게 이론과 실무를 겸비한 실전형 인재로 양성하기 위해 산업체와 교육생 간 연계를 통해 현장실무 교육을 지원하는 사업이다.

모집 대상은 채용 의향이 있는 방송사·제작사·온라인동영상서비스(OTT) 관련 산업체와 방송미디어 분야에 취업을 희망하는 대학생 및 미취업 청년이다. 방송기획, 촬영·연출, CG, 5G 실감, OTT, 조명·무대 등 방송미디어 전 분야에 걸쳐 신청이 가능하다.

과기정통부와 한국전파진흥협회는 교육생 20명을 선발해 4개월간의 현장 실무교육을 진행한다. 올해는 교육 기간을 기존 1개월에서 4개월로 대폭 확대했다. 인턴십 형태의 실무교육이 가능하게 돼 교육이 내실화되고 실효성도 높아질 것으로 기대된다.

참여 대학생은 산업체 현장교육 과정을 수료하면 대학별 내규에 따라 학점도 인정받을 수 있다. 선발된 교육생은 매월 소정의 활동수당 등을 지원받게 된다.

오용수 과기정통부 방송진흥정책관은 “기업에서는 전문인력 부족으로 경력직 채용을 선호하는 반면, 청년들은 전문지식과 현장 실무경험 부족으로 각기 구인과 취업에 어려움이 발생한다”면서 "산업현장 교육과 실무역량 중심의 교육지원을 강화해 산업계 요구 인력과 구직자의 역량 간 불일치 현상(미스매칭)을 해소해 나가는데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

교육생 지원신청은 6월 7일부터 7월 16일까지, 기업 지원신청은 6월 7일부터 30일까지 사업 주관기관인 한국전파진흥협회 홈페이지(http://www.atic.ac)를 통해 가능하다.

