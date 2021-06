금산인삼랜드(통영방향)휴게소는 코로나바이러스 예방 및 쾌적한 환경 제공을 위해 에어조이 공기살균기를 설치했다고 밝혔다.

에어조이 공기살균기는 기존의 미세먼지와 초미세먼지 제거, UV LED를 이용하여 코로나 바이러스, 세균을 저감하고 유해가스 제거와 악취, 곰팡이 제거까지 가능한 살균기다.

휴게소 이용 고객들이 코로나바이러스로 인하여 밀폐된 장소 이용을 자제하는 분위기가 형성되어 안전하게 이용할수 있도록 고객이 볼수 있는 장소에 실내공기질 측정 시스템(키오스크)을 설치 하였다.

금산인삼랜드(통영방향)휴게소장은 “코로나바이러스 및 초미세먼지, 각종 세균 등 살균, 저감으로 휴게소 이용객 내방을 안전하게 지켜줄뿐만 아니라, 쾌적한 환경 조성으로 고객만족에 최선을 다하고 있다”라고 말했다.

