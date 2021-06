'환경부 블랙리스트' 김은경 前장관 오늘 항소심 첫 공판

[아시아경제 조성필 기자] '환경부 블랙리스트' 사건으로 1심에서 실형을 선고받고 법정 구속된 김은경 전 환경부 장관의 항소심이 4일 시작된다.

서울고법 형사6-1부(재판장 김용하 부장판사)는 이날 직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 김 전 장관과 신미숙 전 청와대 균형인사비서관의 항소심 첫 공판을 진행한다. 항소심은 검찰과 피고인, 쌍방 항소로 열리게 됐다. 이날 검찰과 변호인은 프리젠테이션 파일을 이용해 각각 1~2시간 가량 항소 이유를 밝힐 예정이다.

김 전 장관과 신 전 비서관은 박근혜 정권에서 임명한 환경부 산하 공공기관 임원들에게 사표를 받아내고, 이 자리에 청와대가 내정한 후보가 임명되도록 채용에 개입한 혐의로 기소됐다. 이들은 또 환경공단 상임감사 김모씨를 제출하라고 종용하고, 김씨가 불응하자 '표적 감사'를 벌여 물러나게 한 뒤 후임으로 청와대가 추천한 박모씨를 앉히려고 한 혐의 등도 있다.

1심은 김 전 장관에 대해 일부 공무원 관련 혐의를 제외하고 대부분 유죄를 인정해 징역 2년6개월을 선고했다. 다만 신 전 비서관은 공공기관 임원들의 사표 제출 과정에서 김 전 장관과의 공모를 인정하지 않아 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다.

