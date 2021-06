이장석 도의원 “전남 예산 시스템 점검해야” 질책

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 이장석 전남도의원(민주당·영광2)이 전남도 예산관리 시스템이 전반적으로 문제가 있다고 따끔히 질책했다.

3일 이장석 의원에 따르면 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제4조에 예산을 계상하고, 줄이거나 빠뜨리지 않도록 명시하고 있음에도 전남도가 감사관실 결산안 심사와 자치행정국 결산안 심사에서 5599억원을 본예산에서 누락시켰다.

이 의원은 “지난해 결산서에 의하면 자체 세입을 계상하면서 전남도는 이를 지키지 않고 예산현액이 9조9915억원, 수납액이 10조5515억원으로 무려 5599억원이나 되는 막대한 금액을 사전에 예측하지 못하고 본예산에서 누락시켰다”고 추궁했다.

이어 “지방세의 경우만 보더라도 세입의 실제 수납액이 2조1408억원이나, 세입 계상액은 1조8220억원으로, 3188억원에 달하는 예산을 세입에 계상하지 않아 도민들을 위해 제때 쓰이지 못하는 결과를 초래했다”고 주장했다.

더불어 “지방세 세수 추계 분석이 제대로 되지 않고 있어, 세밀하고 꼼꼼하게 예산을 편성하지 못하고 있다”며 “전년도에 발생한 순세계잉여금 6211억원을 사장하고 오히려 지방채 1800억을 발행하는 등 빚을 내서 도 살림을 운영하는 것은 이해 되지 않는다”고 강하게 질책했다.

이 의원은 “제도가 없다면 조례를 만들어 예산안의 의회 제출 시 첨부서류로 도세 세입예산 추계 분석보고서가 반드시 포함될 수 있도록 개선해 전남도 예산 편성의 고질적인 문제를 해결하겠다”고 강조했다.

한편 이장석 의원은 전남도의회 9대 후반기 부의장, 전남도의회 11대 더불어민주당 원내대표, 전국광역의회 더불어민주당 교섭단체 대표의원 협의회 수석 부회장을 역임하는 등 활발한 의정활동을 펼치고 있다.

