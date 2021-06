[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 3일 오후 대림1동 영등포아델포레 입주자 대표 간담회에 참석, 공동주택 현안에 대해 대화를 나누었다.

공동주택 입주자 대표 간담회에는 김민석 국회의원을 비롯한 양민규 시의원과 구의원이 함께 참석, 입주자 대표들과 신규 공동주택의 현안을 공유하고 주택 관리와 환경 개선에 관한 건의사항을 청취했다.

채현일 구청장은 "도로정비, 주차·보행 환경 개선 등 제안해 주신 사항을 관계부서와 면밀히 검토하고 반영, 쾌적하고 살기좋은 동네를 만들기 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

