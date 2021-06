백신 접종 영향, 경기 빠른 속도로 회복

[아시아경제 나주석 기자] 미국의 신규실업수당 청구건수가 코로나19 사태 이후 처음으로 40만건 이하로 줄어들었다. 미국의 고용시장이 빠르게 개선된 영향이다.

3일(현지시간) 미 노동부는 지난주(지난달 23~29일) 신규실업수당 청구건수가 38만5000건을 기록했다고 발표했다. 이는 시장 예상치 39만3000건보다도 낮은 수준이다. 지난주 신규실업수당 청구건수는 40만5000건이었다.

이번 신규 실업수당 청구건수는 지난해 3월14일 25만6000건 이래로 가장 낮은 수준이다. 코로나19 대유행 이후 미국의 신규실업수당 청구건수는 300만건을 넘어서 한때 610만건까지 치솟았다.

외신들은 코로나19 백신 보급 등의 영향으로 경기 상황이 빠르게 개선되면서 노동 시장 역시 향상된 것으로 봤다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr