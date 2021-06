[아시아경제 공병선 기자] 서울에서 200명이 코로나19 신규 확진 판정을 받은 것으로 나타났다.

3일 서울시에 따르면 이날 오전 12시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자 수가 200명으로 잠정 집계됐다.

같은 시간대 잠정 집계치로 비교하면 전날 213명보다 13명 적다. 지난주 같은 요일(5월 27일) 212명보다는 12명 줄어들었다. 하루 전체 확진자 수는 2일 215명, 5월 27일 214명이었다.

3일 오후 9시 기준 서울의 누적 확진자 수는 4만4737명으로 잠정 집계됐다. 이날 전체 확진자 수는 다음날인 4일 오전 12시 기준으로 정리돼 오전 중에 발표된다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr