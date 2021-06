공수처, '조희연 특채' 반대한 전직 부교육감 조사

[아시아경제 김대현 기자] 조희연 서울시교육감의 해직교사 부당 특별채용 의혹과 관련 고위공직자범죄수사처(공수처)가 당시 부교육감을 소환해 조사한 것으로 전해졌다.

3일 법조계에 따르면 공수처 수사2부(부장검사 김성문)는 최근 특별채용 당시 부교육감을 지낸 A씨를 불러 조사했다.

조 교육감은 2018년 전국교직원노동조합(전교조) 출신 등 해직 교사 5명을 특별채용하도록 지시하며 A씨 등을 업무 배제하거나 비서실장이 심사위원 선정에 부당하게 관여하도록 한 혐의로 공수처 수사를 받고 있다.

A씨는 당시 특채 대상자가 사전에 특정되는 것은 공개 경쟁원칙에 어긋난다는 취지로 반대한 것으로 알려졌다.

최근 공수처는 특채에 반대한 전 교육정책국장과 중등교육과장, 당시 중등인사팀장과 조 교육감의 지시를 받고 특채에 관여한 비서실장 등도 조사한 것으로 전해졌다. 이에 따라 조 교육감에 대한 소환 조사도 곧 이뤄질 전망이다.

