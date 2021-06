이혁제 전남도의원 “전남 고교 재시험 횟수 과다” 지적

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 이혁제 전남도의원(더불어민주당·목포4)은 전남도교육청 회계 결산 심사에서 “전남 지역 고등학교의 재시험 횟수가 과다하다”며 대책마련을 요구했다고 3일 밝혔다.

이혁제 의원에 따르면 지난해 도교육청 산하 고교 144교 중 공립 50교에서 146건, 사립 28교에서 91건 등 총 237건의 재시험이 치러졌다.

재시험 원인은 정답없음 96건, 출제오류 29건, 복수정답 14건 순이다.

특히 한해 5건 이상 재시험을 본 고교가 17곳, 9건의 재시험을 본 고교도 있다.

이혁제 의원은 “수시에서 내신의 중요성은 수능보다 크다. 특히 90%이상 수시로 진학하는 전남의 경우 내신관리는 더욱 중요하다”며 “하지만 재시험 과다 등 학사관리 부실이 결국 전남교육의 신뢰도 하락으로 이어져 선의의 피해자가 발생할 수 있다”고 지적했다.

이어 “특히 정답없음의 경우 더욱 심각하다. 특정문제에서 시간을 허비해 다음 문제까지 망칠 수 있으므로 출제 후 크로스체크 등 철저한 평가관리를 부탁한다”고 덧붙였다.

이에 위경종 교육국장은 “시험평가에 대한 교사연수를 강화했음에도 재시험이 발생해 매우 유감스럽게 생각한다”며 “의회의 지적을 겸허히 받아들여 앞으로 더욱 만전을 기하겠다”고 답변했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr