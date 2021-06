검찰엔 "기억 안난다", 변호인 질문엔 "네 그렇습니다"

후반 접어든 이재용 재판 첫 증인 신문

[아시아경제 조성필 기자] 삼성그룹 경영권 승계를 위해 부당합병을 지시·승인한 혐의로 기소된 이재용 삼성전자 부회장 재판의 첫 증인 신문 절차가 후반부로 접어들었다. 세 차례 공판에 걸친 검찰 주신문이 끝나고 드디어 변호인의 반대신문이 드디어 시작됐다. 일반적으로 형사사건 증인신문은 한두 차례 공판이면 끝이 나지만, 이 사건은 기록이 방대한 데다 첫 증인이 핵심증인으로 꼽혀 신문이 길게 이어지고 있다.

합병 공표 직후 삼성엔 무슨 일이

3일 서울중앙지법 형사합의25-2부(재판장 박정제 부장판사) 심리로 열린 4차 공판에는 삼성그룹의 지배권 승계 계획안으로 지목된 이른바 '프로젝트G' 작성자인 삼성증권 전직 직원 한모씨가 증인으로 출석했다. 지난달 6일과 20일 공판 기일에서 검찰의 주신문에 답한 데 이어 세 번째 법정 출석이었다.

검찰은 이날 한씨를 상대로 삼성물산과 제일모직의 합병 공표 직후인 2015년 6~7월 당시 상황을 집중 캐물었다. 당시는 삼성물산 지분 7.12%를 갖고 있던 엘리엇이 합병비율(삼성물산 1주당 제일모직 0.35주)이 불공정하다며 합병을 반대하면서 합병 무산 가능성이 높아지던 때다. 당시 한씨가 속한 팀은 이런 상황에 대한 대응 전략을 정리한 보고서를 수 차례 삼성그룹 미래전략실에 제출한 것으로 조사됐다.

검찰은 보고서를 작성한 경위부터 물었다. 이에 한씨는 "엘리엇이 굉장히 유명한 헤지펀드(hedge fund)여서 상당한 논란을 일으킬 수 있는 주주라고 생각해 전체적인 내용을 정리한 것"이라고 했다. 다만 한씨는 '누구의 요청으로 보고서를 작성하게 됐느냐'는 검찰 질문에는 "기억이 나지 않는다"고 했다. 앞서 검찰은 이 부회장을 비롯한 최지성 전 미전실 부회장, 김종중 전 미전실 사장 등의 지시로 한씨의 팀이 해당 보고서를 작성한 것으로 공소장에 적시한 바 있다.

"보고서 관여 안해"… 진술 번복에 檢 격앙

한씨 팀이 미전실에 제출한 보고서들에는 ▲삼성물산 자기주식을 활용한 우호세력 확보 ▲해외 기관투자자에 직접 접촉해 주주총회에서의 (합병) 찬성 권고 의견 유도 ▲에피스 상장추진 공표 등을 통한 제일모직 주가부양 계획 등이 담겼다고 한다. 한씨는 이런 계획이 자신의 팀에서 자체적으로 생각해 낸 아이디어인지를 묻는 질문에 "(기억이) 명확하지 않다"고 했다.

검찰은 이후 한씨 팀이 보고서 작성에 관여한 정도에 대해 물었다. 그런데 한씨는 "일부 보고서는 우리 팀에서 작성하지 않았을 가능성이 높다"며 검찰 조사에서 했던 진술을 번복했다. 한씨는 이 과정에서 "삼성물산 측으로부터 받은 문건을 참고용으로 보낸 것"이라고 조서에 없는 증언을 덧붙이기도 했다.

검찰은 한씨에 대해 "본인 진술이 바뀐 것을 증인도 인식하고 있느냐"고 따져 묻는 등 격앙된 반응을 감추지 못했다. 이복현 부장검사와 김영철 부장검사까지 나서 해당 부분에 대해 재차 질문을 해봤지만, 한씨로부터 돌아온 답변은 "명확히 기억할 수 없다는 게 제 입장"이었다.

외국계 주주들에 "물산은 망가지는 회사"

검찰은 오후 공판에선 삼성 측이 미전실 주도로 합병 성사를 위해 합병에 반대하는 삼성물산의 외국계 주주들을 상대로 설득 작업을 펼친 정황을 캐물었다. 한씨는 특히 삼성물산의 외국계 2대 주주인 블랙록 자산운용을 접촉하기에 앞서 관련 미팅 자료를 마련해 미전실에 제출한 것으로 나타났다.

한씨는 해당 자료를 작성한 경위에 대해 "당시 윤용암 삼성증권 사장이 참석하는 미팅이라 사전에 준비를 했던 것 같다"고 했다. '누구의 지시로 해당 자료를 준비했느냐'는 질문에는 "정확히 기억이 나지 않지만, 아마도 윤용암 사장일 것"이라고 했다.

자료에는 합병비율이 적정하다는 명분과 논리가 구체화돼 담겼다고 한다. 삼성물산에 대해 '망가지는 회사'란 표현도 사용됐다고 한다. 한씨는 이에 대해 "합병 추진이 잘 되는 것을 경영진들이 원하고 있고, 이에 따른 자문을 하다보니 긍정적인 부분을 부각하려 한듯 보인다"고 설명했다.

최치훈·김신 전 삼성물산 대표, 윤용암 당시 삼성증권 사장은 이 자료를 바탕으로 2015년 6~7월 블랙록 자산운용과 접촉해 합병 찬성을 권유한 것으로 조사됐다. 이 부회장은 블랙록 자산운용을 접촉하기에 앞서 김 전 삼성물산 대표 등과 서초 사옥에 모여 대책 회의를 주재한 것으로 검찰은 보고 있다.

시작된 반대신문… "보고가 아닌 자문"

변호인은 한씨가 정식 계약을 맺고 삼성그룹 지배구조에 관한 자문을 해줘 문제될 것이 없다는 취지의 답변을 끌어내기 위한 신문을 진행했다. 특히 '프로젝트G' 보고서가 그룹 지배구조를 개선하기 위한 자문 과정에서 작성된 문건이라는 점을 강조했다.

한씨도 이와 관련해 "삼성그룹도 삼성증권의 기업금융 고객 중 하나였고, 자문료를 정식으로 받은 것으로 기억한다"며 "프로젝트G 보고서는 자문으로 인식해 제공한 것"이란 취지로 대답했다. 프로젝트G가 삼성그룹 미래전략실 주도로 세운 이 부회장의 승계 계획안이라고 보고 있는 검찰의 시각에 다소 상반된 답변을 내놓은 것이다. 이 밖에도 한씨는 상당 부분 "기억나지 않는다"고 답한 앞선 검찰 주신문 때와 달리 반대신문에서는 "네", "그렇다"며 긍정적인 대답을 이어갔다.

한씨에 대한 반대신문은 이날 재판 말미에 30분가량 진행됐다. 재판부는 다음 공판기일인 오는 10일 반대신문을 이어하기로 했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr