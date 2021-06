[아시아경제 공병선 기자] 대구의 한 식품 가공 공장에서 직원과 관련자 등 10명이 코로나19 양성 판정을 받았다.

3일 대구시에 따르면 동구에 있는 한 식품 가공 공장 직원 A씨가 전날 양성 판정을 받았다. 이후 A씨와 밀접 접촉한 가족, 동료 직원 등을 진단 검사를 한 결과 이날 추가로 9명이 확진됐다.

해당 공장에서는 A씨 포함 30여 명이 일하고 있으며 보건당국은 역학 조사와 함께 다른 직원들의 추가 감염 여부를 조사하고 있다.

