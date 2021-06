민주당 안산·시흥에 '누구나집' 추진…"다른 신도시도 부지 찾는 중"

집값의 10%만 거주할 수 있어

수도권 외에도 광주, 부산에서도 부지 찾고 있어

[아시아경제 나주석 기자] 더불어민주당은 경기도 안산과 시흥 일대에서 ‘누구나집’ 시범사업을 추진할 계획이라고 밝혔다. 집값의 10%만 있으면 거주할 수 있고 10년 후 최초공급가에 집을 매입할 수 있는 방안이다.

3일 민주당 정책위 수석부의장인 유동수 의원은 국회에서 열린 부동산특위 회의를 마친 뒤 시범사업 부지를 정했냐는 취재진의 질문에 "안산이나 시흥 그런 토지. 다른 신도시 토지 중에도 주택 부지로 활용 가능한 곳들을 더 찾으라고 이야기했다"고 말했다.

특위 간사인 박정 의원은 "수도권도 있고 광주나 부산에서도 찾고 있다"며 "2·4 대책을 통해 공급이 많이 될 예정이라 (유휴 부지를) 찾는 게 쉽지 않아 많은 아이디어를 내고 있다"고 소개했다.

민주당은 당정 협의 등을 거쳐 오는 10일께 ‘누구나 집’을 비롯한 추가 공급책을 확정, 발표할 계획이다. 이외에도 특위는 오는 7일 공청회를 열어 종합부동산세·양도세 완화안과 관련한 전문가 의견을 청취하기로 했다.

