文 대통령, P4G 참석 인사들에 감사…"한미간 기후공조 강화"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 지난달 30~31일 양일간 개최된 P4G 서울 녹색미래 정상회의에 참가한 정상급 인사들의 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지에 대해 3일 저녁 감사를 표했다.

문 대통령은 존 케리 미국 대통령 기후특사에 대해서는 "기후변화 대응을 위한 미국의 리더십 복귀를 환영하며, '2050 탄소중립 여정은 새로운 경제적 기회'라고 발언해 주신 것에 공감한다"고 말하고, "한미 간 기후 공조가 앞으로 더욱 강화되길 기대한다"고 말했다.

또 우르술라 폰 데어 라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장에게는 "유럽 그린딜 발표와 기후법 제정 등 국제사회 탄소중립을 선도하고 있는 EU와 폰 데어 라이엔 위원장께 감사드린다"며 "COP26은 물론 2050 탄소중립을 향한 여정에 대한민국과 EU가 늘 함께하기를 바란다"고 화답했다.

마크 루터 네덜란드 총리에게는 "루터 총리가 P4G 정상회의에서 말씀하신대로 '공동의 노력, 포용성 확대, 기업의 변화'가 중요한 시대"라며 "네덜란드와 함께 P4G를 통한 기후변화 대응 노력에 협력해 나가겠다"고 답했다.

크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재에게는 "정상 연설에서 제안해 주신 세 가지 포인트로 인해 토론 세션이 한층 풍성해졌다"며 감사를 표했다. 또 제바시티안 쿠르츠 오스트리아 총리에게도 "녹색 디지털 전환으로 2040년까지 탄소중립을 이루겠다는 야심찬 목표를 제시해 주셔서 인상적이었다"며 "오스트리아와 함께 글로벌 위기 극복에 협력해 나가고자 한다"고 말했다.

