워너비인터내셔널, 디지털아트플랫폼 강화 위해 홍준수 CTO 영입

종합 마케팅 솔루션 전문기업 ㈜워너비인터내셔널에서 런칭 예정인 디지털 아트 통합 서비스 플랫폼의 CTO로 홍준수를 영입했다.

홍준수 CTO는 CJ E&M, 현대카드, 아모레퍼시픽, 현대캐피탈, 삼성에버랜드, CGV, 르노삼성, 삼성카드 모바일, 삼성카드 웨딩, 라이나생명 시그나 사회공헌, 현대 라이브 브릴리언트, 카카오페이지 등 국내 굴지 기업의 프로젝트들을 프론트개발, 개발 총괄, 운영 총괄로서 이끌었다. 아울러 현대카드 PC형 앱 기반에 결제 시스템을 최초로 적용하였으며, 현대카드 앱 개발에 참여하며 ‘앱 어워드 코리아’에서 수상한 바 있다. 또한, CLAF·매그넘빈트·시드포스트·이모션 등에서 IT 관련 개발 업무 담당하고, 계원조형예술대학의 겸임교수를 역임한 인사다.

워너비인터내셔널의 관계자는 지난 20여년간 축적한 웹사이트 및 앱 개발, 프로그래밍 기술력과 빅데이터 분석 등 다분야의 노하우를 현장에 신속히 적용할 수 있는 홍준수 CTO의 능력을 최대 무기로 꼽았다. 이어 홍준수 CTO 영입을 결정한 이유로 디지털 아트 통합 서비스 플랫폼 구축에 필수적인 디지털 자산 기반 솔루션과 메타버스를 구현할 수 있는 높은 기술력, 글로벌 확장성에 대한 확신, 홍준수 CTO의 다양한 기술적 경험과 실력, 글로벌 기업의 대형 프로젝트 참여 및 개발 총괄 이력 등이 디지털 예술품 활성화 프로젝트를 한 차원 높은 곳으로 이끌 것이라 기대한다고 밝혔다.

홍준수 CTO는 “국내외로 디지털 예술품 및 메타버스에 대한 관심과 투자가 이어질 만큼 각광받는 분야인데, 워너비인터내셔널의 디지털 자산 기반 예술품 활성화 프로젝트에 합류하게 돼 영광이다”라며 “워너비인터내셔널이 디지털 자산 기반 예술품 활성화 프로젝트로 추구하는 바가 뚜렷하고, 이를 메타버스와 접목시켜 국내 디지털 아트 시장을 글로벌하게 이끌어갈 수 있는 솔루션이라고 판단했다”고 합류 배경을 설명했다.

워너비인터내셔널은 홍준수 CTO를 필두로 디지털 아트 통합 서비스 플랫폼을 구축하고, 전세계적으로 각광받고 있는 메타버스를 결합시킨 ‘MY 버추얼 갤러리’(메타버스 공간의 갤러리)‘와 디지털 포렌식을 도입한 ‘디지털 자산 기반의 예술품 인증 시스템’ 등 핵심기술을 구현하여 디지털 아트와 관련된 기존 마켓 플레이스의 문제점을 개선하고 유저 활동으로 창출되는 모든 가치를 보호하며 보상해주는 탈중앙화 플랫폼을 만들어 갈 방침이다.

