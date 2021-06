SQ제약 “녹용 홍삼 스틱” 2021 한국소비자만족지수 대상 수상

SQ제약에서 판매하는 ‘녹용 홍삼 스틱’이 2021 한국소비자만족지수 대상을 수상했다.

SQ제약은 다양한 건강기능식품을 개발 및 생산하는 브랜드로 한국소비자만족지수 대상을 수상한 SQ제약의 녹용 홍삼 스틱은 남녀노소 누구나 섭취할 수 있는 건강기능식품으로 한 포의 무게가 300g 정도로 개별 포장되어 출시되었다. 위생적으로 간편하게 섭취할 수 있으며 한 번에 섭취해야 할 양이 많지 않아 부담 없이 용할 수 있다. 섭취 방법에는 큰 제약이 없으며 하루에 1~2회씩, 한 번에 한 포씩 섭취하면 된다.

주 성분으로는 녹용과 홍삼이 사용되었고 대추와 당귀, 차가버섯 등의 원료도 같이 함유되었는데, 녹용은 중국산 원료를 사용하지 않고 100% 뉴질랜드산 원료만 사용했다. 뉴질랜드에서는 자연 방목으로 기른 사슴 뿔에서 녹용을 추출해 안전성이 높다.

홍삼은 재배하기 까다롭고 사포닌이 풍부한 6년근만 사용했으며 고품질의 원료를 섭취할 수 있다. 이 외 부원료 모두 우수한 성분만 사용했으며 정제수를 사용하지 않고 한약 성분만 추출해 담았다. 특히 HACCP 인증을 받아 제품 안전성과 신뢰성을 높이기도 했다.

관계자는 “최근 한국소비자만족지수 대상을 수상하게 되어 영광으로 생각하고 있다. 또한 늘 본사 제품을 믿고 꾸준히 제품을 구매해주는 고객을 위해 다양한 혜택을 준비했으니 본인이 섭취하는 것은 물론 소중한 사람에게 선물할 때 편하게 구매하기 바란다”며, “피로도가 높은 직장인이나 수험생 등 다양한 연령층이 섭취할 수 있으니 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

한편, SQ제약 녹용 홍삼 스틱은 2021 한국소비자만족지수 대상을 수상한 바 있으며, SQ제약의 자세한 정보와 SQ제약의 제공하는 제품에 관한 자세한 정보는 대표홈페이지에서 확인할 수 있다.

