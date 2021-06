“교통 편의성 좋아요” ‘OO역’ 이름 들어간 아파트 흥행 지속

- 최근 3년간 단지명에 ‘역’ 이름 들어간 아파트, 1순위 마감률 70% 상회

- 올해 1~4월, 전국 분양 단지 중 ‘역’ 이름 들어간 아파트 1순위 마감률 84% 넘어

단지명에 ‘역’ 이름이 들어간 아파트의 인기가 높아지고 있다. 저마다 지하철, 경전철, 고속철도역 등을 이용할 수 있다는 의미를 직간접적으로 보여주는 이들 단지는 청약 완판을 이어가며, 최근 3년간 1순위 청약 마감률을 경신 중이다.

부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 조사한 자료에 따르면, 지난 2018년부터 2020년까지 전국에서 분양한 단지들을 분석한 결과, 단지명에 ‘역’ 이름이 들어간 아파트는 135개 단지였으며, 이중 100개 단지가 1순위 마감에 성공해 74%의 마감률을 보인 것으로 나타났다.

2018년 70%(31개 중 22개 마감)를 기록했던 1순위 마감률이 2019년에는 74.5%(51개 중 38개 마감)까지 올랐고, 뒤이어 2020년에는 75.4%(53개 중 40개 마감)을 기록하며 꾸준한 상승을 보였다. 또 올해 1~4월까지 전국에서 분양된 ‘역’ 이름이 들어간 아파트의 1순위 마감률 역시 84.2%(19개 중 16개)를 기록하며, 상반기에도 선전을 이어가고 있는 중이다.

리얼투데이 관계자는 “단지명에 ‘역’ 이름이 들어가 있어 수요자들이 지하철, 경전철, 고속철도 등을 이용할 수 있는 단지라는 점을 바로 인지할 수 있다는 장점이 있다”며 “실제 이러한 단지들은 저마다의 교통망을 이용해 지역 안팎으로의 이동이 가능하고, 교통망 주변으로 형성된 다양한 생활 편의시설을 누릴 수 있다”고 설명했다.

올 분양시장에도 단지명에 ‘역’ 이름이 들어간 주요 단지들이 분양될 예정이다.

먼저, 현대엔지니어링은 6월 경기도 용인시 처인구 고림동 고림진덕지구 D1블록과 D2블록에 짓는 ‘힐스테이트 용인 고진역’을 분양할 예정이다. 단지는 지하 4층(D2블록 지하 3층)~지상 30층, 22개 동, 2,703세대 규모로 지어지며, 블록별 세대수는 △D1블록 1,345세대 △D2블록은 1,358세대다. 에버라인 고진역을 통해 수인분당선 환승역인 기흥역과 서울, 수도권 이동이 가능하며, 영동고속도로 용인IC를 통해 향후 개통 예정인 수도권제2순환고속도로와 제2경부고속도로를 이용할 수 있다. 단지는 채광과 통풍이 잘되는 4Bay 판상형 구조(일부 세대 제외)가 도입되며, 드레스룸과 팬트리 등(일부 세대 제외) 넉넉한 수납 공간 설계도 마련된다. 유치원, 초등학교, 중학교 설립 계획 부지와 고등학교가 위치한 고림지구와 맞닿아 있다.

동부건설은 6월 경기도 동두천시 생연택지개발지구 B10블록(지행동 691-2번지 일원)에 짓는 ‘지행역 센트레빌 파크뷰’를 분양할 예정이다. 단지는 지하 1층~지상 20층, 5개 동, 전용면적 84㎡, 314세대 규모로 지어진다. 1호선 지행역을 이용할 수 있는 단지이며, 역을 중심으로 형성된 상업시설의 이용도 가능하다. 보건소, 세무서 등 관공서와도 가깝다.

GS건설은 6월 경기도 평택시 영신도시개발지구 A3블록에 짓는 ‘평택 지제역 자이’를 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 27층, 10개 동, 전용면적 59~113㎡, 1,052세대 규모로 지어진다. SRT 및 1호선 환승역인 평택지제역 이용이 가능한 단지이며 SRT를 통해 동탄, 수서역까지 이동할 수 있다. 단지 인근 초, 중, 고교 설립 계획 부지도 마련돼 있다.

진흥기업과 효성중공업은 6월 인천시 부평구 부평동 665번지 일원에 짓는 ‘부평역 해링턴플레이스’를 분양할 예정이다. 지하 3층~지상 최고 45층, 13개 동, 전용면적 39~84㎡, 1,909세대 중 992세대를 일반에 분양할 예정이다. 인천 1호선 동수역과 인천 1호선과 서울 1호선 환승역인 부평역을 이용할 수 있으며 주변에는 가톨릭대 인천 성모병원 등 편의시설이 들어서 있다.

대우건설은 4일 대구광역시 북구 노원동1가 228번지 일원에 짓는 ‘북구청역 푸르지오 에듀포레’의 견본주택을 개관한다. 단지는 지하 2층~지상 27층, 전용면적 78~84㎡ 아파트 499세대와 전용면적 84㎡ 오피스텔 69실 등 총 568세대로 구성된다. 대구도시철도 3호선 원대역과 북구청역을 이용할 수 있다. 단지 인근에는 침산초등학교, 달산초등학교, 침산중학교, 대구일중학교 등이 있다. 이마트, 홈플러스, 이마트트레이더스, 팔달시장, 대구복합스포츠타운, 오페라하우스 등 편의시설도 이용할 수 있다.

경남기업은 8월 강릉시 교동 61-2번지 일원에 짓는 ‘강릉역 경남아너스빌 더센트로’를 분양할 예정이다. 단지는 461세대 중 141세대가 일반에 분양된다. KTX강릉역을 이용할 수 있으며 단지 반경 1㎞ 내 교동초, 율곡중, 명륜고 등 학교가 위치해 있다. 강릉시 보건소 등 의료시설과 홈플러스 강릉점, 동부시장, 중앙시장 등 편의시설 이용도 가능하다.

