순천중앙초 강수화, 제5회 윤동주문학상 ‘최우수상’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남 순천 출신인 강수화 시인이 섬세한 글솜씨로 제5회 윤동주문학상 시 부문 ‘최우수상’에 선정되는 영예를 안았다.

2일 문학시선작가협회 등에 따르면 제5회 윤동주문학상 시 부문 2000여 점의 공모작 중 강수화 시인의 작품 ‘북간도에 시를 잉태하는 밤’이 최우수상으로 선정됐다.

순천중앙초등학교에 근무 중인 강수화 시인은 문학시선작가협회에서 주최한 윤동주 탄생 105주년 기념 문학상 공모에‘북간도에 시를 잉태하는 밤’외 2편을 출품했다.

시상식은 지난달 29일 오후 2시 코로나19로 확산 방지를 위해 부산 동부산관광호텔에서 축소 진행했다.

강수화 시인은 “윤동주 시인의 이름이 주는 무게를 기억하며 생각과 행동과 말이 일치하는 사람으로 살겠다”며 “지금 이 순간에도 홀로 시를 열심히 쓰는 문청들이 있다. 시어 하나에 오랫동안 고민하고 고뇌하는 시간이 빛났으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.

한편 문학시선작가협회는 윤동주 시인의 문학성을 기르기 위해 제정한 윤동주문학상을 수여한 우수한 작품을 해마다 선정해 시상하고 있다.

