도봉구, 청소년 기후위기 대응 작품 공모

기후위기 시대 생활 속 온실가스 줄이기 실천약속 글·그림으로 제출

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 범지구적 환경문제에 대한 청소년들의 공감을 이끌어내기 위해 지역 내 초등학교 4~6학년 및 중학교 전 학년을 대상으로 ‘기후위기 대응 작품공모전’을 진행한다.

응모 기한은 오는 7월16일까지이며, 공모 분야는 ‘글짓기·독후감’과 ‘포스터·만화’ 2개 부문이다. 도봉구 소재 초등 4~6학년생과 중학생이면 누구나 응모할 수 있다.

이번 공모전은 제26회 환경의 날 주제인 ‘미래세대를 위한 탄소중립 실현’ 의미를 되새기고 미래세대 주인공인 청소년들의 실천 다짐을 이끌어내기 위해 '온실가스 1인 4톤 줄이기'를 주제로 선정했다.

공모전 참여를 희망하는 학생은 현재 구 홈페이지에서 실시하고 있는 ‘도봉구민 온실가스 1인 4톤 줄이기 실천 약속’ 온라인 캠페인과 ‘도봉구민 탄소중립 실천 요령집’을 참고한다면 온실가스 줄이기에 대한 많은 정보들을 얻을 수 있다.

작품 접수는 도봉구청 환경정책과로 방문 접수하거나 우편 접수(도봉구 마들로 656 도봉구청 3층 환경정책과) 또는 이메일(alee920@dobong.go.kr)로 할 수 있다. 단, 이메일 접수는 글짓기, 독후감 부문에 한한다. 신청 구비서류 및 작품규격 등 자세한 사항은 도봉구청 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

수상작은 전문가 심사를 거쳐 34편 내외로 선정한다. 심사결과는 8월24일 학교 통보 및 구청 홈페이지에 게시될 예정이며, 수상자에게는 상장과 작품집이 주어진다.

모든 일정은 코로나19 상황에 따라 변동될 수 있다.

한편, 도봉구는 지난 4월22일 ‘탄소중립 실천 범구민 결의 대회’를 시작으로 온라인과 오프라인에서 '도봉구민 온실가스 1인 4톤 줄이기 실천 서약' 캠페인 활동을 전개하는 등 지역주민과 함께 탄소중립에 적극적으로 앞장서 오고 있다.

이동진 도봉구청장은 “올해는 구가 2050 탄소중립 실현을 위한 실천행동의 원년으로 구민들의 열의도 어느 때보다 뜨겁다”며 “이번 공모전이 청소년들로 하여금 온실가스 줄이기에 관심을 가지고, 스스로 실천 의지를 다짐할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

