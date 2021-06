[포토]류경기 중랑구청장, S.O.S (Save Our Seoul)릴레이 챌린지 참여

[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 2일 오후 S.O.S 릴레이 챌린지에 동참했다.

S.O.S(Save Our Seoul) 릴레이 챌린지는 아동학대로부터 아동을 보호하고 각종 폭력과 학대로부터 고통받고 있는 사회적 약자를 보호하기 위해 시작된 캠페인이다.

캠페인은 ‘#살펴보고, #찾아보고, #알려주고, #지켜주고’라는 슬로건으로 시민과 함께 돌봄사각지대를 줄여나가자는 의미를 담았다.

류경기 중랑구청장은 서양호 중구청장의 지명으로 참여해 “주변을 잘 살펴 복지사각지대와 아동학대 없는 지역사회를 만들기 위해 노력하겠다”며 다음 주자로 정원오 성동구청장과 김영종 종로구청장을 지명했다.

중랑구는 지난해 9월 아동보호팀을 신설하고 아동학대전담공무원을 배치했으며 아동학대 예방·방지 및 피해아동 보호에 관한 조례를 제정하는 등 아동학대 예방과 학대피해아동 보호를 위한 대응체계를 구축해 나가고 있다.

