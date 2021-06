6월 무더위, 연약한 아기 피부를 위한 안심 보습 케어

본격적인 무더위가 시작되는 6월. 덥고 습한 여름철은 기초 체온이 높은 아기에게는 더욱 곤욕스러운 계절이다.

아기들은 성인보다 땀샘 기능이 약하고 체온 조절 능력도 떨어져 땀을 많이 흘리는 것으로 알려졌다. 다량의 땀 분비로 수분이 손실된 피부는 땀띠 등 여러 고민을 유발할 수도 있어 베이비 전용 로션으로 꾸준히 보습 관리를 해줘야 한다.

독일 No.1 더마코스메틱 브랜드 ‘세바메드’ 관계자는 “갑자기 오돌토돌한 것이 만져지거나 가려워 긁기 시작한다면 땀띠를 의심할 수 있다. 땀띠는 땀 구멍이 막혀 원활히 배출되지 못할 때 발생하기 쉽다. 땀띠를 예방하려면 몸에 딱 맞는 옷보다 헐렁한 옷을 선택해야 한다. 땀을 잘 흡수하는 순면 소재의 옷을 입히고 통풍이 잘 되는 환경을 유지해 주는 것이 좋다. 2차 감염의 위험이 있어 긁는 것은 금물이다. 특히 아기의 경우, 긁더라도 자극이 덜 가도록 손톱을 짧게 잘라주어야 한다”라고 전했다.

이어 “땀띠가 생겼을 때에는 미지근한 온도로 깨끗이 샤워한 후 보습 제품으로 피부 진정과 수분을 공급해 줘야 한다. 세바메드 ’카렌듈라 베이비 바디로션’은 건강한 피부와 유사한 pH 5.5 포뮬러로 카렌듈라 추출물과 판테놀 성분이 함유돼 베이비 제품이지만 건성, 민감성 피부의 성인들에게도 추천한다. 부드러운 크림 제형으로 발림성이 좋고 도포 시 촉촉한 수분감이 느껴진다. 또 흡수가 빨라 데일리 케어용으로 제격이다”라고 설명했다.

한편, 국내 1위 샴푸브랜드인 TS샴푸의 제조사인 TS트릴리온에 최근 인수된 ‘세바메드’는 독일 세바파마 그룹이 론칭한 브랜드로 독일 시장 점유율 1위를 차지하고 있다. 건강한 피부와 유사한 pH 5.5의 저자극 제품을 선보이는 세바메드는 전 세계 126개국에 수출되고 있으며 국내의 경우 면세점, 백화점은 물론 코스트코, 이마트, 롯데마트 등 대형마트, 약국을 비롯해 국내 대표 H&B스토어인 올리브영, 롭스 등에 입점되어 있다.

대표 제품으로는 연약한 아기 피부를 위한 ‘베이비 로션’을 비롯하여 수분 공급 및 피부 진정을 위한 ‘카렌듈라 베이비 케어 3종 세트’, 당김 없이 촉촉한 올인원 클렌징 비누 ‘클래식 클렌징 바’ 올리브의 촉촉함을 더한 올인원 워시 ‘올리브 페이스 앤 바디워시’ 등이 있다.

