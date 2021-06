허성무 창원시장, 한정애 환경부장관 만나 지역현안 집중 건의

비점오염원 관리지역 및 주남저수지 국가 습지보호지역 지정 건의

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 2일 한정애 환경부 장관을 만나 마산만 수질개선 등 지역 현안 해결을 위해 간담회를 하고 마산항을 직접 찾아 현장 답사를 했다.

이날 허성무 시장은 환경부 장관과의 면담에서 창원권역 비점오염원 관리 지역 및 주남저수지 습지보호지역 지정, 마산만 수질 및 습지 생태계 보전 사업 국비 지원, 특례시 권한위임 등 관련법 개정 등 3건의 주요 현안에 대한 정책적 지원과 협조를 요청했다.

마산만 및 하천 수질개선을 위해 창원권역 비점오염원 관리 지역 지정이 필요하고 국가 차원의 체계적인 습지생태계 보전관리를 위해 국가 습지보호지역으로 지정의 당위성을 설명했다.

이와 함께 비점오염저감시설 및 그린 빗물 인프라 조성, 주남저수지 훼손 유수지 생태 복원 사업, 하수처리시설 시설 개선 등 총 5개 사업 국비 702억원 지원을 건의했다.

또한 내년 1월 창원특례시 출범에 따른 대기, 폐수배출시설 인허가 관리 일원화를 위해 자원재활용법 개정이 필요하다는 의견을 전달했다.

간담회에 이어 허 시장과 한 부장관은 마산만 수질 실태를 점검하기 위해 현장을 확인하고 중앙정부와 지자체 간 협력을 강화하자는 데 뜻을 모았다.

특히 마산만은 비점오염원 관리지역 지정, 육상 기인 점·비점오염원 저감 사업 국비 지원 등 마산만 수질 개선사업과 자연생태계 보전사업에 적극적으로 협력하기로 했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr