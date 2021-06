AZ 백신 맞은 이낙연 "아프지 않고 빨리 끝나…모두 접종해달라"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 대표가 2일 코로나19 아스트라제네카(AZ) 백신을 접종한 뒤 "독감 백신을 맞았을 때보다 훨씬 아프지 않고 빨리 끝났다"면서 백신 접종을 독려했다.

이날 오전 이 전 대표는 서울 종로구에 위치한 한 소아과의원에서 AZ 백신을 맞고 "조금 차갑다는 정도지 전혀 (통증을) 못 느끼고 지나갔다"고 소감을 전했다. 이어 페이스북에 "접종 후 몇 시간이 지났지만 별다른 느낌이 없다. 지난 겨울 독감 백신 맞았을 때보다 훨씬 더 가볍다"고 적었다.

그러면서 "모두 접종에 응하시기 바란다"며 "요즘처럼 접종 확산이 빨라지면 코로나19를 벗어날 날도 당겨질 것"이라고 말했다.

한편 이 전 대표는 백신 접종 후 기자들과 만난 자리에서 전국민 재난지원금 지급에 대해 찬성한다고 밝혔다. 다만 우선순위에 있어서는 손실보상제 입법을 서두르는 것이 순서에 맞다고 강조했다.

그는 "전국민 재난지원금 지급은 원칙적으로 찬성한다"며 "단지 우리가 이제까지 견지했던 입장을 보면 코로나가 안정되면 그렇게 하자는 것이었으니까 손실보상제와의 선후관계가 어떻게 되는 것인지 설명이 필요하다"고 말했다.

이날 송영길 대표가 조국 사태에 대해 사과한 것에 대해서는 "지도부의 판단을 존중한다"고 답했다.

