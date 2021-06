환경부-중기부, '그린뉴딜 유망기업 100' 31개사 추가 선정…기업당 최대 30억원 지원

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부와 중소벤처기업부는 기후위기에 적극 대응하고 탄소중립에 기여할 '그린뉴딜 유망기업 100'에 31개사를 추가 선정했다고 2일 밝혔다.

그린뉴딜 유망기업 100은 지난해 7월 그린뉴딜 계획에 포함돼 '녹색산업 혁신 생태계 구축'을 위해 추진하고 있는 사업이다. 환경부는 '녹색혁신기업'을, 중기부는 '그린벤처'를 각각 선정하고 그린뉴딜 유망기업 총 100개사에 연구개발에서 사업화까지의 성장 전 주기를 지원한다.

양 부처는 지난해 9월 처음으로 그린뉴딜 유망기업 41개사를 선정(환경부 21·중기부 20)한데 이어 올해 추가로 31개사(환경부 16·중기부 15)를 선정했다.

이번에 선정된 그린뉴딜 유망기업 31개사는 2023년까지 3년간 기업당 최대 30억원의 사업화 및 연구개발 자금을 지원받는다. 녹색혁신기업에게는 연구개발(R&D) 7억5000만원 이내·사업화 22억5000만원 이내로 지원한다. 그린벤처 지원규모는 R&D 12억5000만원 이내, 사업화 17억5000만원 이내다.

환경부는 녹색산업 5대 선도 분야(청정대기·탈플라스틱을 포함한 자원순환·스마트 물·탄소저감·녹색 융복합 등 기타분야) 중소기업을 대상으로 공고해 녹색혁신기업 16개사를 선정했다. 선정된 기업의 지원분야는 스마트물 5개, 자원순환 4개, 청정대기 3개, 탄소저감 2개, 녹색 융·복합 2개 기업이다.

중기부는 녹색기술분야 혁신형 중소기업을 대상으로 공고해 그린벤처 15개사를 선정했다. 선정된 기업의 지원분야는 그린차량·선박·수송기계 3개, 신재생에너지 2개, 첨단수자원 2개, 그린IT 2개, 신소재 1개, 청정생산 1개 등이다.

정부는 그린뉴딜 유망기업에 선정된 기업에게 연구개발과 사업화 자금뿐만 아니라 정책융자·투자·보증 등 녹색금융을 연계 지원하여 녹색산업 분야에서 세계적인 선도 기업이 나올 수 있도록 지원한다.

한정애 환경부 장관은 "대한민국 2050 탄소중립 실현을 위해서는 녹색산업이 지속적으로 성장할 수 있도록 혁신 여건을 조성하고 산업계의 친환경·저탄소로의 녹색전환이 중요하다"며 친환경·저탄소 중심의 녹색산업 육성을 위해 그린뉴딜 유망기업을 적극적으로 발굴하고 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr