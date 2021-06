중기부-환경부, '그린뉴딜 유망기업' 31개사 선정

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 환경부와 함께 기후변화와 환경위기에 대응하고 탄소중립에 기여할 그린뉴딜 유망기업 31개사를 선정했다고 2일 밝혔다.

'그린뉴딜 유망기업 100' 프로젝트는 지난해 7월 정부의 그린뉴딜 계획에 포함돼 녹색산업 혁신 생태계 구축을 위해 추진되고 있는 사업이다. 국립환경과학원장 등을 역임한 윤승준 서울대 교수와 김종남 한국에너지기술연구원장이 공동위원장을 맡고 있다.

중기부는 '그린벤처', 환경부는 '녹색혁신기업'을 선정해 연구개발부터 사업화까지 성장 전 주기를 지원한다. 정책융자, 투자, 보증 등 녹색금융도 연계 지원한다.

앞서 중기부와 환경부는 지난해 9월 처음으로 그린뉴딜 유망기업 41개사를 선정했고 올해 추가로 31개사를 선정했다. 이번에 선정된 기업 31곳은 2023년까지 3년 동안 기업당 최대 30억원의 연구개발 및 사업화 자금을 지원받는다.

중기부는 녹색기술분야 혁신형 중소기업을 대상으로 사업을 공고해 그린벤처 15개사를 선정했다. 선정된 기업의 지원분야는 그린차량·선박·수송기계 3개, 신재생에너지 2개, 첨단수자원 2개, 그린정보기술(IT) 2개, 신소재 1개, 청정생산 1개 등이다.

환경부는 녹색산업 5대 선도분야 중소기업을 대상으로 사업을 공고해 녹색혁신기업 16개사를 선정했다. 선정된 기업의 지원분야는 스마트물 5개, 자원순환 4개, 청정대기 3개, 탄소저감 2개, 녹색 융복합 2개 등이다.

권칠승 중기부 장관은 "그린뉴딜 정책은 녹색경제 전환을 위해 정부가 중점적으로 추진하는 국가 프로젝트로 전 세계적인 흐름"이라며 "그린뉴딜 유망기업이 핵심기술을 기반으로 성장해 그린 유니콘으로 성장하고 신규 일자리를 창출할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

한정애 환경부 장관은 "2050 탄소중립 실현을 위해서는 산업계의 친환경, 저탄소로의 녹색전환이 중요하다"면서 "녹색산업 육성을 위해 그린뉴딜 유망기업을 적극 발굴하고 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

