'삼성 희망디딤돌' 광주센터 개소…보호종료 청소년 자립 돕는다

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자가 보호종료 청소년의 자립을 돕기 위한 '삼성 희망디딤돌' 광주센터를 2일 개소했다.

삼성 희망디딤돌은 아동양육시설 등에서 지내다 만 18세가 돼 사회로 첫 걸음을 내딛는 보호종료 청소년이 안정적 환경에서 자립을 준비할 수 있도록 사회복지공동모금회 및 지방자치단체와 함께 주거공간과 교육을 제공하는 프로그램이다.

광주 서구 쌍촌동에 지은 지상 5층 규모의 삼성 희망디딤돌센터는 보호종료 청소년이 ▲최대 2년 동안 1인 1실로 거주할 수 있는 27개의 독립된 주거공간 ▲교육과 상담을 위한 공간 ▲북카페 ▲피트니스센터 등의 시설을 갖췄다.

연인원 360여명의 청소년이 자립 체험과 각종 교육에 참여할 예정이며, 운영은 광주아동복지협회가 맡는다.

아동양육시설·공동생활가정·가정위탁 등 보호체계 아래서 지내던 청소년은 만 18세가 되면 보호가 종료된다. 해당 청소년은 홀로 경제·주거·진로 문제 등을 한꺼번에 해결해야 하는 상황을 마주하게 돼 사회 적응과 정착에 어려움을 겪는 경우가 많다.

삼성전자는 삼성 희망디딤돌을 통해 막막한 처지에 놓인 보호종료 청소년이 자립을 준비할 수 있도록 지원하고 있다.

삼성 희망디딤돌센터는 보호종료 청소년에게 최대 2년 동안 1인 1실의 주거공간을 제공해 독립 생활을 지원한다. 센터에서는 요리, 청소, 정리수납 등의 생활에 꼭 필요한 사항을 알려주고, 기본적인 금융지식과 자산관리, 임대차 계약 등의 기초 경제 교육도 제공한다.

취업 정보나 진로 상담, 인턴 기회도 제공하고 대학생의 경우는 생활비, 장학금 등의 금융 지원도 연계해 준다.

이날 열린 개소식에는 이용섭 광주광역시장, 이병훈·양향자 더불어민주당 국회의원, 김용집 광주광역시의회 의장, 조흥식 사랑의열매 회장, 신정찬 한국아동복지협회장, 성인희 삼성사회공헌업무총괄 사장, 이인용 삼성전자 CR담당 사장, 이재승 삼성전자 생활가전사업부 사장 등 40여명이 참석했다.

이 시장은 "보호종료 청소년이 건강한 사회구성원으로 자리잡을 수 있도록 자립지원기관의 내실있는 운영과 시책 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

사업 전반의 운영과 관리를 담당하고 있는 조 회장은 "보호종료 청소년의 꿈이 이뤄질 수 있도록 삼성전자와 함께 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

성 사장은 "어려운 환경에서도 꿋꿋이 자신의 뜻을 펼치는 보호종료 청소년이 사회에서 제대로 자립할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 응원했다.

삼성 희망디딤돌은 2013년 '삼성 신경영' 선언 20주년을 맞아 삼성전자 임직원들이 직접 아이디어를 내고 기부한 금액으로 시작된 사회공헌(CSR) 활동이다.

삼성은 2013년 12월 신경영 20주년을 기념해 특별격려금을 임직원들에게 지급했고, 임직원들은 이 중 10%를 기부했다.

삼성전자는 기부금을 뜻 깊게 사용하기 위해 임직원들로부터 아이디어를 받았고 임직원 2만3000여명이 투표에 참여해 기부금으로 지원할 CSR 사업을 직접 선정했다.

그 중 하나가 보호종료 청소년 자립지원 프로그램이었고 삼성 희망디딤돌로 발전했다.

임직원 기부금 250억원을 토대로 2016년 부산과 대구, 2017년에 원주센터가 운영을 시작했으며, 3개의 센터에서 지난해까지 연인원 8494명의 청소년이 자립을 체험하고 교육을 받았다.

삼성전자는 임직원들의 뜻을 이어가기 위해 회사 지원금 250억원을 추가해 내년까지 전주, 진주, 목포, 순천, 창원 등 9개 센터를 추가 개소하고 총 13개의 삼성 희망디딤돌센터를 운영할 계획이다.

