성동구, 열악한 의류제조업체 작업환경 개선 지원

서울시 ‘2021년 의류제조업체 작업환경개선 지원계획’ 지난달 최고등급 선정, 의류제조업체 지원 기반 마련...지역 내 35개 의류제조업체 업체 당 최대 900만원까지 작업능률 향상 위한 설비 등 지원받게 돼

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 지역 내 의류제조업체 작업환경 개선을 위해 적극 나섰다.

지난 달 서울시 ‘2021년 의류제조업체 작업환경개선 지원사업’에서 최고 등급인 S등급으로 선정돼 의류제조업체 환경개선의 기반을 마련한 것.

이에 따라 확보된 1억9000만 원 예산으로 서울시 자치구 중 최대 지원 가능한 35개 업체가 작업환경개선과 작업능률 향상을 위한 설비를 지원받을 수 있게 됐다.

의류제조업은 작업의 특성상 분진 등이 발생되고 옷감의 염색과 가공을 위한 화학물질이 상시 노출되는 등 작업자에게 열악한 환경을 제공하나 영세한 업체 여건으로 인해 자발적 환경개선에 어려움이 있었다.

이에 구는 시비와 함께 구비를 포함한 총 2억5000만 원 예산을 확보, 환경개선 지원사업에 선정된 업체 당 최대 900만원까지 업체별 개별 특성에 맞추어 올해 말까지 작업환경개선을 지원한다.

위험요소를 제거하기 위한 장치인 소화기, 화재감지기, 누전차단기 등과 산업용 청소기, 공기청정기, LED 조명 등을 설치, 근로환경을 개선하며 연단기, 재단테이블 등 작업능률향상에 필요한 설비도 지원할 예정이다.

이에 따라 의류제조업체는 안전한 작업환경이 조성 돼 작업자 건강을 지키며 화재 등 위험에서도 벗어날 수 있어 작업능률도 올려 생산성 향상에도 기여할 것이라고 구 관계자는 설명했다.

구는 지난 4월 개소한 성동 스마트패션센터에 구축된 자동화 장비를 통해 소규모 의류 제조업체의 생산과정을 지원, 올 하반기에는 패션 전시장과 교육장을 운영, 의류제조업 기술 경영인과 전문 인력을 양성하고 상품 유통 판로개척 사업 등을 적극적으로 추진할 계획이다.

또 패션제조 업체의 공동브랜드인 N.TREE를 통해 판매 패션제조의 위상을 높이는 등 침체된 의류제조산업이 재도약할 수 있는 발판을 마련하고 있다.

정원오 성동구청장은 “이번 지원사업을 통해 열악한 작업환경 속에서 근무하는 의류제조업체 종사자들이 안전하고 쾌적한 환경에서 작업, 작업능률과 생산성이 향상되길 바란다”며 “앞으로도 의류제조업의 자생력 및 경쟁력 강화를 위해 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

