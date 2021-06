강동구, AI 데이터 라벨링 전문인력 양성 교육생 2차 모집

구, 6월7일부터 인공지능 학습용 데이터 구축 교육 수강생 2차 모집...디지털 뉴딜시대 인공지능 데이터 산업 육성과 일자리 창출 기대

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 4차 산업혁명 시대에 주민들의 디지털 역량강화와 일자리 창출을 위한 인공지능(AI) 데이터 라벨링 전문인력 양성교육 2차 수강생 모집을 실시한다.

인공지능 기술 적용의 기초가 되는 데이터 라벨링은 인공지능이 텍스트, 음성, 이미지 등 다양한 데이터를 판단하고 학습할 수 있도록 가공하는 데이터 전처리 작업이다.

본 교육은 인공지능 전문기업인 에이모와 협력을 통해 진행되며 과정은 인공지능 유형별 데이터에 대한 라벨링 교육과 실습으로 이뤄진다.

교육생들은 수료 후 실제 데이터 라벨링 프로젝트에 참가할 수 있으며 숙련도에 따라 일부 소득 창출도 기대해 볼 수 있다.

지난 4월에 실시한 데이터 라벨링 1차 교육은 수강신청 1시간 만에 접수가 마감될 만큼 주민들의 관심이 높았다.

이에 강동구는 이후 진행되는 2,3,4차 교육 수강인원을 기존 25명에서 50명까지 증원, 교육을 확대 운영할 계획이다.

오는 6월28일에 진행되는 2차 교육 접수는 6월7일부터 21일까지 강동구청 홈페이지를 통해 신청 가능하다.

모집인원은 50명 내외이며 수강료는 무료다. 당일 교육은 오후 2시부터 3시간 동안 온라인으로 진행될 예정이다.

이정훈 강동구청장은 ”데이터 라벨링은 누구나 간단한 교육만으로 재택근무가 가능한 디지털 일자리다. 디지털 뉴딜시대 고용 안정을 위해 데이터를 활용한 교육 기회를 지속적으로 마련해가겠다”고 밝혔다.

자세한 내용은 강동구청 스마트도시추진단으로 문의하거나 강동구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr