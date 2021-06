[아시아경제 김형민 기자] 캐나다 올해 1분기 연간 국내총생산(GDP)이 5.6% 오른 것으로 나타났다.

1일 캐나다통계청은 이와 같이 발표했다. 이는 예상치(6.7%)와 지난 분기(9.3%)보다도 적은 수치다.

