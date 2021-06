최미리 가천대 부총장 스마트폰 사진전 '눈길'

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 최미리 가천대학교 수석부총장이 스마트폰 사진전을 개최해 관심을 끌고 있다.

가천대는 '美를 담다'를 부제로 한 최미리 부총장의 스마트폰 사진전이 이달 1일부터 15일까지 대학 가천관 1층 로비에서 열린다고 밝혔다.

이번 전시는 Part1 꽃, Part2 도시건물, Part3 자연 풍경 등 3개 파트로 나눠 40여점이 전시된다.

최미리 수석부총장은 "1학기 종강을 앞두고 한 학기동안 고생한 학생 등 구성원들을 위로하기 위해 그 동안 스마트폰으로 촬영한 사진을 전시하게 됐다"며 "이번 사진전을 통해 코로나19로 힘든 마음에 작은 위로가 되길 바란다"고 전했다.

전시회를 관람한 인주희 학생(21ㆍ유아교육학과2)은 "코로나19로 외부 활동이 어려운데 꽃과 자연풍경 등 예쁜 사진들을 관람할 수 있어 좋았다"며 "무심코 지나칠 수 있는 소중한 일상을 다시 생각해 볼 수 있었다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr