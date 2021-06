당진 자매 살인범 첫 공판…법원 "진정한 참회 vs 입으로만 반성" 의문

[아시아경제 김초영 기자] 충남 당진에서 자신의 여자친구에 이어 언니까지 살해한 죄 등으로 1심에서 무기징역을 선고받은 김 모(33)씨에 대한 항소심 첫 공판이 1일 열렸다.

항소심을 맡은 대전고법 형사3부(정재오 부장판사)는 이날 공판에서 "피고인이 어떤 의미에서 자백을 했는지 의문이고, 법원이 무엇을 중시하는지 이미 알고 있었을 것"이라며 "진정한 참회인지 반성인지, 입으로만 반성하고 있는지가 의문"이라고 지적했다.

이어 "피고인이 우발적으로 범행을 저질렀다고 주장하지만, 일반인으로서는 상상하기 어려운 범죄를 저질렀다"며 "특히 두 번째 살인은 치밀하고 잔인하게 이뤄졌다"고 밝혔다. 정 부장판사가 "왜 두 번째 범행을 저질렀나, 왜 언니까지 살해했냐"고 물었으나 김 씨는 묵묵부답으로 일관했다.

재판부는 "피해자 부모는 엄벌을 탄원하고 왜 딸들이 죽어야 했는지 억울해하고 있다"며 "검찰은 사형을 선고해달라며 항소한 만큼 대법원 사형기준 판시의 요소를 살펴보고 피고인의 심리상태 등에 대한 검사를 진행해달라"고 주문했다.

김 씨는 지난해 6월 충남 당진시 한 아파트에서 자신의 여자친구를 목 졸라 살해한 한 뒤 곧바로 같은 아파트 여자친구 언니 집에 침입해 숨어 있다 이튿날 새벽 퇴근해 돌아온 언니도 목 졸라 숨지게 한 혐의로 구속 기소됐다. 김 씨는 여자친구 언니 차를 훔쳐 울산으로 내려갔다가 교통사고를 낸 뒤 도주하거나, 피해자 휴대전화로 106만원 상당의 게임 아이템을 결제한 혐의도 받는다.

1심 재판 과정에서 김 씨는 16차례나 반성문을 제출하며 선처를 호소했다. 이에 피해자 아버지는 지난해 12월 청와대 국민청원 게시판에 "제 인생은 두 딸이 살해당했을 때 산산조각이 났다"며 "심인 미약을 주장하는 범인이 제발 마땅한 처벌을 받을 수 있도록 해달라"고 간청하기도 했다.

1심을 맡은 대전지법 서산지원 형사1부(재판장 김수정)는 "피고인을 사회에서 영원히 격리할 필요가 있다. 진심으로 참회하고 속죄하면서 살아가야 할 것"이라며 김 씨에게 무기징역을 선고했다.

한편 재판부는 게임 아이템 결제 범행과 관련해 컴퓨터 등 사용 사기 혐의로 추가 기소돼 1심 선고가 된 사건과 병합해 다음달 13일 공판을 속행한다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr