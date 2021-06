강형욱 "남양주 개물림 사고, 지자체서 눈치보지 말고 안락사해야"

[아시아경제 김초영 기자] 강형욱 동물훈련사가 최근 경기 남양주에서 50대 여성이 들개에 물려 숨진 사고와 관련해 자신의 생각을 밝혔다.

강 훈련사는 지난달 31일 KBS2 '개는 훌륭하다'에 출연해 "(피해 여성이) 힘없이 끌려가는 모습이 너무 안타까웠다"며 "훈련사로서는 '훈련으로 교화할 수 있다'고 이야기해야 한다고 생각하지만, 제가 책임이 있는 사람이라면 이렇게 개를 만들면 안락사시켜야 한다고 강하게 말할 것 같다"고 전했다.

이어 "절대 지방자치단체에서 사람들의 반응을 보고 심판하거나 생각을 결정하지 않아야 한다"면서 "옳은 결정이 뭔지를 생각하고, 그 옳은 결정에 따라 앞으로 우리는 개를 어떻게 키울지 고민할 것"이라고 덧붙였다.

최근 유기견에 의한 사고가 늘고 있는 상황을 두고는 "축적된 사고들이 이제야 도출된다고 생각하면 된다"며 "유기견들이 군집해 사는 걸 없애야 한다. 사람의 도움을 거부하는 개들과 우리가 공존할 수 있나, 고민해봐야 한다"고 지적했다.

강 훈련사는 "길거리에 있는 개들을 보고 동물보호소에 가면 열악한 환경에, 안락사될 수 있단 생각에 그냥 두는 경우가 있다"며 "그렇게 생각하지 말고 보호소가 동물들을 더 잘 보호할 수 있게 우리가 건의하고 청원해 환경을 개선해야한다"고 강조했다.

아울러 "유기견들을 그냥 놔두는 게 아니라 사람이 만든 가족이라는 구성원 안에 들여야 한다"며 "분명히 모든 나라에서 법이 바뀌고 확실한 행동을 취할 때"라고 당부했다.

남양주시에 따르면 지난달 22일 대형견이 포획된 이후 각종 동물보호단체를 중심으로 안락사에 반대하는 민원이 빗발치고 있다. 이들은 "동물의 잘못이 아니다" "개를 맡겨주면 교화하겠다" 등의 제안을 한 것으로 알려졌다.

남양주시는 견주가 나타날 때까지 해당 대형견을 안락사시키지 않을 방침이지만 수사가 마무리되면 안락사가 불가피하다는 입장이다.

앞서 지난달 22일 오후 남양주시 진건읍 사능리 야산 입구에서 50대 여성 A(59)씨가 대형견에 공격당해 숨졌다. A씨의 사인은 과다출혈로 인한 쇼크로 부검 결과 파악됐다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr